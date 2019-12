El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJCat) ha ordenado a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) el cierre de la página web Consumestrategic.cat con la que la organización pretende promover que los ciudadanos consuman en empresas afines, ya sea por proximidad geográfica, ideológica o por otras cuestiones como el ámbito de actuación.

La jueza Amagoia Serrano ordena a la organización que "cese de inmediato cualquier actuación" de difusión de la campaña asociada, Consum Estratègic. La ANC defiende que su campaña, "favorece la competencia", sin embargo, la jueza no ha admitido dichas alegaciones. Para la patronal de Fomento, no obstante, se trata de una campaña "desleal" en la que que "ANC ha ido más allá de su libertad de expresión al poner en marcha medios materiales y personales" para poner en contacto a los consumidores y a los diferentes operadores económicos.

Las medidas cautelares sobre dicha clausura dependen de la caución (garantía de depósito) de 50.000 euros que la jueza Serrano ha exigido a la patronal por posibles gastos futuros. Al parecer dicho depósito aún no ha sido efectuado ya que la pagina web continúa activa.



Consumo estratégico

El consumo estratégico, según la organización, se engloba dentro de la campaña Herramientas de País (Eines de País), un conjunto de iniciativas que tienen como objetivo empoderar a la sociedad catalana en el ámbito económico, alejándola de los oligopolios que participan en la campaña del miedo. Entre dichos objetivos, ANC propone potenciar estructuras empresariales más sociales, coperativas y de otro tipo y potenciar el consumo de proximidad respetuoso con el medio ambiente.

A este respecto, en Catalunya ya existen otros proyectos similares que buscan, promueven o impulsan el consumo estratégico y responsable, tales como CatConsum y Adeu Ibex 35.



Intervención de la Red y cierres web

Los recortes o cierres digitales, están considerados por organismos internacionales como Freedom on the Net o Access Now, como prácticas autoritarias y formas de control de la Red que suponen una amenaza para los derechos y libertades asociados. Los cierres web son propios de arquitecturas o regímenes de poder con sesgos autoritarios y de democracias que, aún manteniendo instituciones estables, recurren a estos mecanismos para intervenir Internet. Al margen de esta consideración, en muchas ocasiones la clausura de las webs recibe una respuesta de resistencia digital como la que sucedió con las réplicas de la web del Referéndum durante las jornadas del 1-O. Se puede prever que, en esta ocasión, suceda algo similar si, finalmente, la web sobre Consumo Estratégico es censurada.