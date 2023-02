El Centro de Investigaciones Sociológicas ha publicado este miércoles una encuesta que aporta algunos datos interesantes al debate sobre el consentimiento generado en torno a la reforma de la ley del solo sí es sí. El estudio La violencia sexual contra las mujeres mide la opinión pública respecto a cuestiones como las relaciones sexuales dentro de la pareja, las causas de las agresiones contra las mujeres o la persecución penal que deberían tener determinadas actitudes y situaciones.

En el estudio se recogen una serie de circunstancias en las que se pregunta a la ciudadanía por la aceptabilidad social que tienen y por si deberían, o no, ser perseguidas por la ley. Hasta un 20,3% de los encuestados considera que obligar a la pareja a mantener relaciones sexuales no deseadas es inaceptable, pero que no debe ser castigado por la ley. Un 76% sí considera que esta situación debería ser perseguida legalmente mientras que solo un 0,5% lo considera "aceptable en algunas circunstancias".

Ante otra situación, besar a una mujer contra su voluntad, casi un 30% de los encuestados (28,2%) considera que es inaceptable pero que no debería ser castigado por la ley; un 68,9% cree que se tiene que perseguir legalmente y un 1,1% lo ve "aceptable en algunas circunstancias".

La mayoría de los ciudadanos consultados (un 32,2%) ve inaceptable pagar a una mujer por mantener relaciones sexuales, pero cree que no debería ser castigado legalmente; un 32% aboga por perseguirlo con la ley, y hasta un 28% lo ve "aceptable en algunas circunstancias".

El estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas pregunta también sobre los motivos que, a juicio de la ciudadanía, llevan a un hombre a agredir sexualmente a una mujer. El porcentaje de respuestas de cada opción muestra una opinión bastante dividida, aunque la mayoría de los encuestados (12,2%) lo achaca a que los agresores tienen "problemas mentales".

La segunda opción más señalada es "la falta de educación, carencia de principios y valores" (10,6%), y la tercera se reparte entre los que aseguran que los hombres que agreden sexualmente a una mujer lo hacen porque "tienen un bajo nivel educativo" y los que piensan que lo hacen "por sentimiento de superioridad, de poder y derechos". Solo un 5,8% de los consultados relaciona las agresiones con "el machismo, la misoginia y el rechazo a la igualdad de género".

La mayoría de los encuestados (41%) cree que la mayor parte de las agresiones sexuales contra mujeres se producen en el hogar, y un 40,9%% (la opinión hegemónica está dividida entre estas dos opciones) cree que tienen lugar en lugares de ocio nocturno, fiestas y festivales.

Más de un 21% de las personas que han participado en la encuesta considera que pedir reiteradamente relaciones sexuales sin presiones ni amenazas a una mujer en el ámbito laboral no puede considerarse acoso sexual; y más de un 22% tampoco ve acoso sexual en hacer "chistes o bromas insultantes sobre una trabajadora".

Según la ficha técnica de la encuesta, un 51,5% de las encuestadas son mujeres y un 48,5% son hombres, de un total de 2.509 entrevistados. Las preguntas se realizaron entre el 20 y el 25 de enero, antes de estallar la polémica con la ley del solo sí es sí.