Citan como investigado a Joan Baldoví por prevaricación urbanística

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Sueca (València) ha citado en calidad de investigados al diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, a la secretaria autonómica de Cultura y Deporte de la Generalitat, Raquel Tamarit, -ambos exalcaldes de la localidad- y a dos funcionarios por un presunto delito de prevaricación administrativa relacionada con el urbanismo, según han informado fuentes judiciales a Europa Press.

Esta citación se produce después de que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia estimara un recurso de los denunciantes del caso y ordenara al juzgado instructor reabrir la causa que había archivado. Tanto la Fiscalía como el Ayuntamiento de Sueca presentaron recursos impugnando el recurso y solicitando que se confirmara el sobreseimiento, pero la Sala decidió la reapertura del caso y ahora el magistrado instructor ha cursado estas cuatro citaciones. En concreto, la denuncia que originó esta causa sostenía que se habrían producido en el año 2007 unas irregularidades administrativas ante una construcción sin licencia.

El auto de la Sección Segunda, del pasado 24 de julio, apuntaba que "los hechos relatados, tal y como se exponen en la denuncia y aparecen corroborados en el expediente aportado, podrían tener indiciariamente y de forma provisional los caracteres propios de un delito de prevaricación y en su caso una desobediencia, por inactividad ante infracciones administrativas cometidas por particulares, respecto de las que se habrían dictado órdenes de paralización y demolición que nunca fueron ejecutadas a pesar de que el denunciante instó en todo momento su ejecución y sin que conste el motivo de ello".

La citación ya ha sido cursada para el próximo 22 de enero

Por esta razón, consideraba el tribunal que "resulta obligada la investigación penal para determinar el motivo por el que las personas responsables de ello no cumplieron con la legalidad administrativa aplicable". Ahora, tal y como ha avanzado el diario Las Provincias, el juzgado ha citado a los exalcaldes Baldoví y Tamarit, además de dos funcionarios. En concreto, la citación ya ha sido cursada para el próximo 22 de enero.

Se da la circunstancia de que Joan Baldoví, como diputado nacional, cuenta con la condición de aforado, por lo que en caso de que se concretaran los indicios delictivos el órgano encargado de juzgarle sería el Tribunal Supremo (TS). Sin embargo, el juez de Sueca se ha basado en la jurisprudencia existente del Alto Tribunal para tratar de recabar indicios sólidos de un posible delito antes de remitir un escrito razonado al TS para que asuma la causa, según han explicado fuentes judiciales.

Dada esta especial circunstancia en el caso de Baldoví, el parlamentario de Compromís puede optar por asistir a su citación y comparecer de forma presencial ante el juez o presentar sus argumentos por escrito.

Baldoví: "No hay ningún pelotazo"

Joan Baldoví, en declaraciones a Europa Press, se ha referido a este auto del Juzgado de Instrucción 2 de Sueca para asegurar que "no es corrupción ni prevaricación". "El PP habla de corrupción, no hay corrupción ni hay ningún pelotazo", ha insistido en este sentido.

El diputado de Compromís ha explicado que esta causa tiene su origen en una infracción cometida por un vecino de Sueca cuando él todavía no era alcalde del municipio. Ha defendido que él únicamente siguió el expediente y procedió a imponer una multa de 44.000 euros al propietario del inmueble que originó la disputa y que se acabó pagando. Además, ha indicado que, por consejo de los técnicos del Ayuntamiento, decidieron no acudir a la vía penal.

"No he beneficiado a ningún familiar, a ninguna persona del partido, ni a ninguna persona próxima a mí"

En todo caso, ha destacado que no conoce al denunciante ni a la persona que cometió la infracción: "No he beneficiado a ningún familiar, a ninguna persona del partido, ni a ninguna persona próxima a mí. Tengo la conciencia absolutamente tranquila, actué en beneficio de mi pueblo".

También ha puesto de relieve que el inmueble "no se derribó tampoco con otros cinco alcaldes" y ha insistido: "No es un caso de corrupción, en todo caso sería una mala praxis administrativa". Finalmente, ha afirmado que acudirá a su citación judicial "con la cara bien alta", porque no tiene "nada que esconder".

El PP espera que Oltra pida su dimisión

Tras conocer esta decisión de este juzgado de Sueca, la diputada nacional del PP por la provincia de València, Belén Hoyo, ha afirmado que Baldoví "debe dar explicaciones" al estar investigado "en un caso de presunta corrupción urbanística" y espera que la coportavoz de la formación, Mónica Oltra, "salga con la misma vehemencia que exigía en otros casos a pedir la dimisión de Baldoví".

En un comunicado, Hoyo ha recordado que el diputado de Compromís "siempre daba lecciones de moralidad y ética y ahora calla sobre su citación judicial". Ha criticado también "la doble vara de medir que tiene Baldoví en cuanto a los casos de corrupción: mientras habla de los demás no tiene reparos en pactar con el PSOE de los ERE o compartir grupo parlamentario con el partido de Puigdemont".

Así, ha pedido que Baldoví "tenga valentía y se aplique a sí mismo el código ético que reclama al resto de partidos y dé ejemplo sin buscar excusas como la que están poniendo otros compañeros suyos en Compromís, como los que gobiernan en el Ayuntamiento de Valencia, donde se han sustraído 4 millones de euros de todos los valencianos y todavía no ha dimitido nadie".