Tras cuarenta minutos de "intensa" reunión con el presidente Pedro Sánchez, la portavoz de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, ve aún margen para lo que denomina "un acuerdo constitucionalista" entre PSOE, PP y Ciudadanos siempre y cuando el candidato socialista a la investidura no cierre un pacto con ERC y rompa el que ya tiene con Unidas Podemos para poner en marcha un Gobierno de coalición. El presidente del Gobierno en funciones, en cambio, sí le ha pedido el apoyo al acuerdo con Podemos. Arrimadas le ha insistido en que no iba a apoyar un Ejecutivo con Podemos dentro.



En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados tras su reunión con Sánchez, la líder de facto de Cs ha ofrecido al líder socialista, Pedro Sánchez, un documento para llegar a un acuerdo de gobernabilidad "moderado y estable" en base a cuatro puntos: pactos de Estado, un pacto nacional por la educación, no subir los impuestos y una reforma electoral para imponer un porcentaje mínimo de votos a nivel nacional para entrar en el Congreso de los Diputados y reducir sensiblemente la fuerza de los partidos nacionalistas y regionalistas. "Ese corte mínimo está perfectamente justificado y no costaría un euro a los españoles", ha defendido Arrimadas, recalcando que existen las herramientas para que los partidos nacionalistas con pocos votos "no condicionen la vida de 47 millones de españoles".

Arrimadas ha remarcado que es a Sánchez a quien corresponde abrir la puerta a esta opción y ha advertido de que si decidiese explorarla, al PP le sería muy difícil rechazar esa negociación.

"España necesita soluciones y nadie me puede convencer de que es más fácil un acuerdo con Podemos, ERC, Bildu (...) que sumar PSOE, PP y Cs", ha subrayado.

Arrimadas ha insistido en que la "vía de los 221 escaños (la suma de PSOE, PP y Cs) es factible: Si lo hemos hecho en Europa, ¿por qué no lo podemos hacer en España?", se ha preguntado en una rueda de prensa en el Congreso.

Sin embargo, la impresión que ha sacado la líder interina de Ciudadanos de este encuentro, que ha durado más de una hora, es que Sánchez "va a utilizar a Casado para evitar la vía de los 221" y cree que Casado lo va a hacer también.



Pero piensa que si el líder socialista abre la puerta a esta opción "Casado se tendrá que sentar. Lo sabe todo el mundo y hasta se lo piden desde su propio partido", ha asegurado.

En todo caso, ha subrayado que ella no va a tirar la toalla mientras el PSOE no tenga cerrado un pacto con ERC porque si éste fracasa habrá una oportunidad: "Veo esperanza, no en la convicción de Sánchez pero sí en su intención de no ir a otras elecciones".

Según ha explicado, Sánchez no le ha contado nada de cómo están yendo las negociaciones con ERC porque su objetivo, ha señalado Arrimadas, "es evitar que se consume esta vergüenza" y en eso se ha centrado durante toda la reunión.