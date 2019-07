Ciudadanos defiende que la regulación de los vientres de alquiler es una reivindicación del colectivo LGTBI

Ciudadanos ha registrado una ley en el Congreso para tratar de regular los vientres de alquiler —a la que denominan gestación subrogada— coincidiendo con la celebración del Orgullo LGTBI. La fecha no es casual, ya que el partido presidido por Albert Rivera asegura que la iniciativa busca ampliar los derechos del colectivo gay. En la pasada legislatura la formación 'naranja' ya presentó una ley similar —a la que han añadido algunas modificaciones— que nunca se llegó a debatir en la Cámara Baja.

"Por parte de ciertas personas del colectivo es una reivindicación, hay parejas entre hombres homosexuales que no pueden ser padres de otra manera, que tienen muy complicado adoptar, las adopciones están prácticamente bloqueadas en nuestro país y las parejas homosexuales tienen muy difícil acceder a la adopción internacional. Hay muchísimos países cerrados y otros tantos no admiten la adopción de parejas homosexuales", ha defendido la diputada de Cs, Patricia Reyes.

Reyes ha invitado al resto de partidos representados en la Cámara a debatir sobre esta cuestión: "A mí me consta que en otros partidos hay gente que es partidaria de reflexionar o, al menos, de abrir este debate. Esta ley pretende avanzar en los derechos de las personas", ha asegurado.

Los 'naranjas' alegan que se trata de una ley para "todo tipo de familias": "Creemos en un modelo altruista, garantista y en el que la mujer tome esta decisión con total y absoluta libertad". Consideran que la no regulación conlleva "una serie de problemas" como "la inscripción de esos niños en el registro", que, además "crea además desigualdad entre españoles" porque aquellos "que se lo pueden permitir económicamente" sí tienen acceso a los vientres de alquiler.

"Pedimos una rectificación en el PSOE que está instalado en el prejuicio, y demandamos un debate con seriedad, con rigor… no insultando a muchas familias que están en este país. Los prejuicios no pueden suponer una barrera para el progreso. Si nos dejamos llevar por ellos no se hubiera aprobado el matrimonio homosexual… reflexionen y debatan con nosotros".

En la actualidad, los vientres de alquiler no están permitidos en España, por ello algunos españoles recurren a terceros países para encargar y recoger a sus hijos gestados por una mujer extranjera. La legislación española establece la nulidad de los contratos de vientres de alquiler, pero no sanciona la práctica, por lo que resulta insuficiente para evitar que los ciudadanos españoles con recursos económicos viajen al extranjero y recurran a este proceso.