A Ciudadanos no les gustan las sorpresas. Si de algo pueden presumir los de Rivera es de tener bien medidos los tiempos y las formas, también cuando se apagan los micros. Por ello, los rumores de la candidatura de Inés Arrimadas al Congreso alteraron las tranquilas aguas de la formación este jueves. La respuesta tajante tanto en público como en privado por parte algunos dirigentes de la dirección nacional - descartando taxativamente este salto- inducía a pensar que o bien eran simples rumores o este movimiento se mantenía en absoluto secreto. Una cuestión únicamente tanteada entre el líder del partido y su homóloga en Catalunya.

"Mañana se va a saber", apuntaban este viernes fuentes del entorno de la dirigente. Este sábado estará en un acto junto a Albert Rivera en la madrileña Plaza de la Villa, donde se encontraba, hasta la llegada de Alberto Ruiz Gallardón, el ayuntamiento de la capital. En Ciudadanos consideran que su candidatura es "un revulsivo", pues consiguió ganar las elecciones en Catalunya de 2017 (obtuvo 36 escaños, 4 más de los que tiene la formación en el Congreso), aunque no pudo formar Gobierno.

Voces en el partido creen que ella "es la verdadera joya" -desbancando, incluso, al propio Rivera- y que "ahora la clave es ganar las elecciones o quedar por delante del PP", consideran que, con su presencia en el ámbito nacional, pueden conseguirlo. Reconocen, a su vez, que se trata de una decisión "arriesgada" pero que "la oportunidad lo merece". Tras la decisión de vetar el pacto al PSOE encaran una lucha de igual a igual contra el PP y necesitan "todo cuanto esté" a su alcance.

"Es una decisión que compete a Inés y parece que está más por el sí que por el no", destacan fuentes próximas a Arrimadas, que señalan que la única opción que hay sobre la mesa es que vaya de cabeza de lista por Barcelona. Un lugar ocupado en anteriores comicios por Juan Carlos Girauta, portavoz de la formación en el Congreso, que ha confirmado a Público.es que trasladará su residencia a Toledo y encabezará esa circunscripción. El martes 26 termina el plazo para la inscripción de candidaturas y ambos dirigentes deberán presentarse a las primarias.

Este fin de semana comenzará la precampaña para la dirigente de Ciudadanos. Tras su paso por Madrid, acudirá a la ciudad belga de Waterloo, donde hará un acto de denuncia frente a la casa del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, con quien ha rechazado reunirse a pesar del ofrecimiento de éste

Las diputadas Inés Arrimadas, de Ciudadanos, y Andrea Levy, del PP, pasan junto a los escaños del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y del vicpresidente, Oriol Junqueras, en Parlament de Catalunya. EFE/Toni Albir

En su visita le acompañarán Carlos Carrizosa, actual portavoz del partido en Catalunya y Lorena Roldán, diputada y senadora en el Parlament, con quienes mantendrá un 'encuentro ciudadano' junto al grupo parlamentario. Ambos tienen posibilidades de sucederla en las Cortes, aunque la reciente proyección mediática de Roldán parece indicar que ella será la apuesta de la formación.

El Gobierno tacha de "insensatez" su visita a Waterloo

La dirigente ha anunciado que va con el propósito de "recordarle a Carles Puigdemont que la república no existe y que no es presidente de nada, simplemente un fugado de la justicia". Pero parece que la intención de Arrimadas no es debatir, sino hacerse la foto frente a su casa, dada su negativa a mantener una reunión con él.

Puigdemont, por su parte, le ha respondido que la última representante de Ciudadanos que lo visitó fue "expulsada" justamente por haberse reunido con él, en referencia a la eurodiputada Carolina Punset y le ha pedido que se reúnan "como personas que representan a ciudadanos catalanes", en un mensaje en Twitter en el que tampoco ha sobrado la ironía: "¿Y cómo me lo quiere decir, por telepatía, por megafonía?

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Isabel Celaá, ha criticado este viernes el viaje. Celáa ha señalado que al ir hasta la casa donde reside Puigdemont, Arrimadas contribuye a "internacionalizar la tensión y el daño causado por el independentismo", lo cual le parece "una insensatez".