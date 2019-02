Ya es oficial. Inés Arrimadas se presenta como cabeza de lista al Congreso por Barelona. Este sábado ha compartido un acto junto a Albert Rivera en la madrileña Plaza de la Villa, junto a otros miembros de la cúpula del partido como José Manuel Villegas, número dos de la formación, Fernando de Páramo, secretario de comunicación de Ciudadanos y Begoña Villacís, candidata al ayuntamiento de la capital. Arrimadas deberá ser ratificada por la militancia y concurrir a las primarias, que comienzan la próxima semana.

" Siempre he optado por hacer un paso al frente" -concluía su intervención Arrimadas - estoy convencida de que la libertad y la convivencia solo va a llegar si Albert Rivera es el presidente del gobierno (...) os anuncio que voy a presentar mi candidatura al numero uno de Barcelona", una frase tan esperada como aplaudida por los allí presentes.

Tras el anuncio, ha tomado la palabra el líder de Ciudadanos. "Una mujer, una amiga, la mejor mujer de la política de la española" ha comenzado Rivera- "es ahora o nunca". El catalán ha señalado que va a haber mucha más gente que concurra en esas listas, y que todas ellas comparten la "defensa de los valores constitucionales". "Inés, en Madrid, a los catalanes que defendemos la Constitución nos quieren mucho", ha afirmado.

El de este sábado ha sido un acto en clave electoral en el que ambos líderes han cargado contra el Ejecutivo socialista -su principal adversario en estas elecciones- y el Govern de Quim Torra -Catalunya es el principal argumento clave de la formación. "¿Os imagináis cuatro años más de Sánchez en la Moncloa? ¿Si no lo hacemos nosotros, quién lo va a hacer?", se preguntaba Arrimadas. "Los constitucionalistas estamos humillados por el Gobierno de España" -ha subrayado Rivera- y Sánchez está en la Moncloa gracias a los partidos independentistas, que están descontrolados".

Rivera quiere ser "el representante de la case media española, de los que no se quejan porque no tienen tiempo para quejarse, españoles de verdad, y no algunos discursos sectarios y excluyentes, en una alusión velada a Vox, la formación de extrema derecha liderada por Santiago Abascal.

Arrimadas, la política que le hace sombra a su líder

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y la candidata a la presidencia de la Generalitat Inés Arrimadas, durante la reunión del comité ejecutivo del partido en Barcelona. EFE/Javier Etxezarreta

La única victoria de la que puede presumir Ciudadanos es la protagonizada por Inés Arrimadas en Catalunya; consiguió ganar las elecciones de 2017 (obtuvo 36 escaños, 4 más de los que tiene la formación en el Congreso), aunque no pudo formar Gobierno. Ser primera fuerza tras el 28 de abril o, al menos, quedar delante del PP es el objetivo de la formación, y son conscientes de que Arrimadas cosecha muchas simpatías, también en el votante 'popular''.

Voces de la formación conceden que "es la verdadera joya" -desbancando, incluso, al propio Rivera- y que "ahora la clave es ganar las elecciones o quedar por delante del PP", consideran que, con su presencia en el ámbito nacional, pueden conseguirlo. Reconocen, a su vez, que se trata de una decisión "arriesgada" pero que "la oportunidad lo merece".

Está por ver cómo funcionan dos hiperliderazgos como los suyos en el mismo espacio. Ambos destacan su "buena sintonía", y desde el partido remarcan que entre sus filas nunca sucedería nada similar o lo ocurrido en Podemos con la salida de Íñigo Errejón. Para la líder de Cs en Catalunya, Rivera no es su jefe, sino un "amigo", un "compañero" que sabe liderar equipos. Para Rivera, ella no tiene "ningún defecto". Y tanto uno como la otra ni siquiera se molestan en desmentir los rumores que apuntaban a una mala relación entre ellos.

Apuntan algunos miembros de la formación, ella es la sucesora natural de Rivera: la única que a día de hoy podría remplazare si fuera necesario. Incluso los fundadores de Cs la alaban: "Inés puede tener el perfil político que quiera: está preparada, es joven, es profesional y tiene vocación de servicio público", le aplaudía Francesc de Carreras, uno de los intelectuales que estuvieron en el origen del partido.

Entre los naranjas, hay quien sí reconoce que Rivera supone en parte un freno para ella al hacerle sombra en cada paso que da. Sería su 'techo de cristal'. Pero restan importancia a esta cuestión. "Si Rivera no apareciera, malo, porque dirían que no quiere que le vaya bien; y si aparece, malo también, porque le resta protagonismo. No se trata de eso; simplemente, le da su apoyo y nada más", decían hace justo un año algunos miembros de la Ejecutiva.