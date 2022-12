Ciudadanos le pidió al PP y a Vox repetir "la foto" del Parlament de Catalunya de 2017

"Lo mismo que le dije a la señora Forcadell, señora Batet. No repita esto". Así arrancó Inés Arrimadas su intervención en el pleno de este jueves, decidida a devolver al Congreso a la Catalunya de 2017.

Tanto es así que Ciudadanos le pidió después al Partido Popular y a Vox que abandonasen el hemiciclo durante la votación de este jueves para obtener una fotografía igual a la que se vio en septiembre de 2017 en el Parlament de Catalunya, cuando se debatieron y aprobaron la Ley del referéndum de autodeterminación y la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República con medio hemiciclo vacío. Entonces, los diputados del PSC, Ciudadanos y PP abandonaron sus escaños durante la votación. "Una foto muy potente", dicen fuentes parlamentarias, que se le frustró a Inés Arrimadas.

Según ha podido saber Público, una vez se conoció que el Tribunal Constitucional aplazaba al lunes su decisión sobre el recurso del PP dando luz verde a la votación en el Congreso, el grupo parlamentario Ciudadanos le propuso a los de Alberto Núñez Feijóo y la ultraderecha que escenificasen una ofensiva conjunta y dejasen vacíos sus escaños. Pero el PP dijo que no.

El argumento de los populares, que maniobraron para que el pleno no se celebrase, era por un lado jurídico y por otro, político. Fuentes parlamentarias aseguran que la dirección del grupo parlamentario del PP justificó su negativa ante Ciudadanos en el recurso de amparo que habían planteado al TC porque consideraban que el no participar de la votación podría perjudicarles en el proceso.



Lo cierto es que el PP se quedó pero no votó. También aquí hay fuentes parlamentarias entre los propios populares que explican que esta decisión se ha tomado para "no dar legitimidad" a una votación que impugnan. Cuca Gamarra, portavoz del PP en la Cámara Baja y 'número dos' de Feijóo, se justificó desde el hemiciclo: "Este grupo parlamentario no ha votado ya que esta votación no tendría que haberse producido". En el PP "no somos partidarios de abandonar las instituciones".

Sí lo hizo el grupo parlamentario de Ciudadanos, que dejaron sus nueve escaños vacíos durante la votación. Es más, los diputados de Cs no votaron ninguna de las enmiendas a la reforma del Gobierno para suprimir el delito de sedición, aunque así asistieron al debate.

Estrategia distinta a la de Vox, que dio la orden a sus diputados de no presenciar el debate de sus escaños pero sí entrar a la votación para votar en contra. Lo que sí intentaron hacer los tres- PP, Cs y Vox- fue parar el pleno del Congreso, aunque sin coordinación, señalan fuentes de todas las formaciones. La Mesa frenó sus peticiones y el Congreso ejerció su soberanía.