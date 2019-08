Esta semana es clave para aprobar los Presupuestos Generales para 2018 en el Congreso. Parecía que el Gobierno ya había cerrado parte de los apoyos que necesita para sacarlos adelante y que el acuerdo entre PP y Ciudadanos era definitivo. Sin embargo, este lunes la formación de Albert Rivera ha anunciado que tumbará las cuentas si el PNV obtiene nuevos "privilegios" que supongan "beneficios a los etarras" o concesiones en materia de transferencia a la Seguridad Social.

José Manuel Villegas, Secretario General de la formación naranja, ha anunciado esta postura del partido que podría volver a bloquear los Presupuestos si deciden dar un paso atrás. "Esperemos que no sea de verdad que se esté pactando nuevos privilegios con el PNV. Estamos en contra de la ruptura de la caja única de la seguridad social y estamos en contra de que haya privilegios para los presos de ETA", explica Villegas.

Ciudadanos ya se había mostrado contrario a los primeros cupos que se concedieron al PNV y por los que parecía que el apoyo a los Presupuestos se daba por hecho. Sin embargo, esta negociación es aún más decisiva para el partido: "En el primer cupo lo que había era una ley que iba a ir al Congreso y a la que podíamos a votar en contra. En este caso hablamos de una negociación que habrá que ver si se liga o no directamente. Por esto lo rechazaríamos en este caso".



Villegas también explica que no hay ningún acuerdo vinculante y que este posible acuerdo lo conocen a través de los medios de comunicación por lo que esperan que no se llegue a producir y no se "corresponda a la realidad". Aunque también ha aprovechado para marcar otras líneas rojas cuando ya el apoyo a las cuentas generales del Gobierno se daba por hecho: "Tampoco los apoyaríamos si aprueban medidas incompatibles con nuestro programa electoral ligadas a los Presupuestos. Que no supongan compromisos que sean contradictorios con los que se ha tenido con Ciudadanos".

De esta forma, los Presupuestos Generales se vuelven a poner en jaque en una semana decisiva para su tramitación en el Congreso ya que este miércoles comienzan a debatirse las enmiendas al Proyecto de Ley presentado por el Gobierno.