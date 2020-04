La vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez (Ciudadanos), se ha disculpado públicamente después de colgar un vídeo en Instagram en donde afirmaba que se aburre "mucho" durante el actual confinamiento domiciliario por la pandemia de coronavirus.

En la grabación, la número dos del Ayuntamiento de Alicante, que dirige un bipartito PP-Cs, pregunta a los seguidores de su cuenta si "¿no os pasa que ya estáis un poco cansados hacer siempre lo mismo?". "Yo me aburro mucho" y "ni Neflix, ni libros ni pelis... me aburro mucho", añade Sánchez en el vídeo.

En un comunicado oficial, Mari Carmen ha querido "pedir públicamente disculpas a todos los vecinos de la ciudad de Alicante por unas manifestaciones absolutamente inapropiadas e irreflexivas en unos momentos en los que la situación provocada por la covid-19 ha llenado de dolor y preocupación todos los hogares alicantinos".

Críticas desde el partido

El portavoz de Ciudadanos en Les Corts Valencianes, Toni Cantó, ha censurado la actitud de la vicealcaldesa de Alicante en una entrevista y ha exigido que "pida públicamente disculpas, y si no, que se quede confinada y que dimita".

"Creo que el confinamiento puede hacer que cometamos muchos errores. Yo mismo a veces aprieto demasiado a mi equipo, me pongo demasiado nervioso, me subo por las paredes o hago cosas de las que puedo arrepentirme. Espero que esto sea una equivocación. Que una vicealcaldesa diga esto me parece absolutamente impresentable", ha opinado Cantó.