El exprimer ministro francés y candidato a la Alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, candidatura que apoya Ciudadanos y el presidente de este partido, Albert Rivera, han mantenido una conversación de forma indirecta a través de dos programas de La Sexta este domingo. Primer, Valls ha asegurado en el programa Salvados, presentado por Jordi Évole, que fue "un error" de Rivera fotografiarse con Vox en la Plaza de Colón el pasado mes de febrero y que Ciudadanos debería "luchar contra la extrema derecha en primera fila".

Valls se ha expresado así en un debate con la alcaldesa de la Ciudad Condal, Ada Colau en el programa de Évole en el que ha reafirmado su compromiso en la "lucha contra el nacionalismo, el separatismo y la extrema derecha".

El candidato se ha referido a su posición después de que Colau le afeara que Ciudadanos posase en la misma instantánea que Vox en la manifestación por la unidad de España del pasado 10 de febrero.

"A mí se me puede criticar por muchas cosas: por mis propuestas, por mi actuación. Pero hay una cosa clarísima: mi compromiso contra el racismo, la homofobia y el respeto hacia las mujeres", ha asegurado Valls. En este sentido, el político francés ha explicado que él no pertenece a la formación naranja y que por tanto no se siente asociado con Vox. "Ciudadanos no lo está haciendo, y debería hacerlo en primera fila", ha añadido.

Valls: “Fue un error de Rivera hacerse fotos con la extrema derecha. Ciudadanos no la está combatiendo”. #ColauValls pic.twitter.com/34Og1r7KsK — Salvados (@salvadostv) 7 de abril de 2019

La respuesta de Albert Rivera ha llegado en otro programa de La Sexta, emitido justo después de Salvados. En el programa El Objetivo, presentado por Ana Pastor, que ha entrevistado a Albert Rivera, el líder de Ciudadanos ha sido categórico: "Siempre que hay libertad e igualdad, no pregunto quién va, yo voy". Luego ha añadido: "No se trata de decir palabra gruesas. Yo combato al populismo proponiendo llegar a los autónomos, a las familias. Cuando más hablamos de populistas y menos propongamos, ellos ganan".

.@Albert_Rivera responde a @manuelvalls y a sus críticas sobre la postura de Ciudadanos con Vox: "En vez de hablar con palabras gruesas de los populistas, yo propongo. Esa es mi manera de combatir a los populistas"#ObjetivoRivera pic.twitter.com/gBCNUrIIMI — El Objetivo (@ObjetivoLaSexta) 7 de abril de 2019

En esa entrevista, Rivera ha sido preguntado por muchas cuestiones. Rivera no ha dicho nada especialmente novedoso: se ha mostrado con Pedro Sanchez, al que ha vuelto a acusar de postrarse ante los independentistas catalanes. Ha mostrado su preferencia por presidir un Gobierno de coalición con el PP y sin Vox aunque no ha descartado su apoyo. "Siempre que no me condicionen mis políticas", ha añadido.

"Más serio, más riguroso, con gente sensata y profesional y que sepan lo que dicen. Porque hay cosas de Vox que no me las imagino de un ministro, como lo de las armas. Yo no quiero en España lo que se ve en Estados Unidos", ha apuntado.

Preguntado sobre el pacto suscrito en Andalucía en el que participaron PP, Vox y Cs, Rivera no ha descartado recibir el apoyo de la formación liderada por Santiago Abascal siempre que eso "no condicione" sus políticas.

"En Andalucía ha bajado la cuota de autónomos, hemos suprimido el Impuesto de Sucesiones y estamos haciendo una auditoría a la Junta", ha recordado el presidente de Cs para después señalar: "Lo que pasa en Andalucía es bueno".