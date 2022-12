Ciudadanos y Vox presionan a Feijóo para presentar una moción de censura contra Sánchez por los cambios en el CGPJ

El PP ha optado hasta este momento por no responder a la presión de Vox y Ciudadanos, que exigen de nuevo una moción de censura frente a Pedro Sánchez, esta vez como respuesta a la reforma impulsada por PSOE y Unidas Podemos para desbloquear el Tribunal Constitucional.



El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reclamado este viernes que la oposición presente una moción de censura contra el presidente del Gobierno y ha anunciado que su partido negociará que un candidato "neutral" y sin partido encabece un nuevo Ejecutivo encargado de convocar elecciones generales.

Por su parte, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha acusado a Pedro Sánchez de dar un "autogolpe" y de ser "un aprendiz de dictador" con la reforma que ha planteado para modificar el sistema de elección del Constitucional, y ha apelado al PP y a Vox para promover una moción de censura contra el presidente.

El PP, entretanto, ha anunciado recursos de inconstitucionalidad y que eliminará la mayoría de tres quintos en el seno del Consejo General del Poder Judicial a la hora de nombrar magistrados al tribunal de garantías. Por el momento, desde Génova se mantiene el silencio al respecto de la moción de censura cuando han transcurrido varias horas de la petición.

Los populares se han opuesto hasta ahora a dicho procedimiento alegando que no dan los números para que prospere. Alberto Núñez Feijóo le dijo al presidente del Gobierno que la moción será en las urnas el próximo 28 de mayo, cuando se celebran elecciones autonómicas y locales.

Álvarez de Toledo anima a Feijóo a presentar una moción

La diputada del PP y exportavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha animado este viernes al presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, a presentar una moción de censura contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para "disputarle su hegemonía" en la Cámara Baja, pese a que no tenga la mayoría suficiente para que salga adelante.

"No vas a ganar en números, eso no va a suceder porque la coalición 'frankestein' no se va a mover, pero sí que podrás ganar el debate político", ha defendido la diputada del PP durante un acto de Convivencia Cívica Catalana.

Álvarez de Toledo se ha mostrado partidaria de utilizar la moción de censura, aunque no den los números, porque ha reivindicado que "hay que utilizar todos los instrumentos de la política parlamentaria para presentar a los españoles una alternativa a lo que hay".