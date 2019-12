El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha asegurado este miércoles que sabe quién filtró grabaciones de conversaciones en su despacho con el exdirector de la Oficina Antifrau Daniel de Alfonso que Público adelantó en exclusiva en junio de 2016. En aquellas conversaciones reveladas por Público y que tuvieron lugar en 2014, Fernández Díaz y De Alfonso conspiraron para fabricar escándalos de corrupción contra los independentistas catalanes.

El exministro dice que sabe quién filtró aquellas conversaciones en donde se oían expresiones como "la fiscalía te lo afina", pero que no es prudente anunciarlo actualmente: "Tal vez un día lo diré".

"La conversación fue manipulada antes de publicarse y sé perfectamente quién lo hizo", ha dicho el exministro en una entrevista en Catalunya Ràdio en la que ha aprovechado para hablar sobre su libro de memorias Cada día tiene su afán. (Ediciones Península). Fernández Díaz, que estuvo al frente del Ministerio del Interior entre 2011 y 2016, años de eclosión del procés, acaba de publicar un libro en los que repasa cuatro décadas de trayectoria política.

Fernández Díaz ha asegurado que durante su mandato de ministro entre 2011 y 2016 no hubo "ninguna intención" de investigar a independentistas, y que todas las grabaciones fueron una manipulación que quería dañar a su Gobierno.

Además, ha destacado que durante su mandato nunca despachó con el comisario José Manuel Villarejo, señalado como máximo exponente del grupo de comisarios policiales que presuntamente investigaban a rivales políticos del Gobierno. "Nunca el comisario Villarejo despachó conmigo. Si por Policía patriótica entendemos un grupo de gente que tenía que vigilar dirigentes independentistas para incriminarlos, esto es falso. Nunca, nunca", ha declarado en referencia al excomisario de la Policía Nacional José Manuel Villarejo y sobre la hipotética existencia de una Policía patriótica.

"De esa denominación de Operación Cataluña yo me he enterado después", ha asegurado Fernández Díaz, en alusión a los informes policiales filtrados a medios de comunicación sobre supuestas cuentas en Suiza de Artur Mas o Xavier Trias, además de las de la familia Pujol.

Las primeras no tuvieron ningún recorrido judicial y las segundas aún se investigan en la Audiencia Nacional.

Preguntado sobre el Estatut, ha asegurado que no es el origen del conflicto actual en Catalunya y ha emplazado: "Tenemos que ser capaces de construir una historia de España compartida entre todos, no se puede querer lo que no se conoce".

Fernández Díaz ha añadido que, en el conflicto catalán, la escuela es uno de los problemas y que se debe ser capaz de crear una comisión de historiadores que desarrolle una "historia común desde Burgos, Vic y Solsona".