En febrero de 2019, el presidente del Grupo ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez, recibió un mensaje a través de un amigo periodista que le avisaba de la elaboración de un dosier elaborado por el comisario José Manuel Villarejo y que su mujer, Gema Alcalá, que vendía por un millón de euros a través del empresario Alejandro Suárez, dueño de los digitales Moncloa.com y Merca2. Así al menos se lo contó al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que instruye la causa Tándem (que investiga al comisario jubilado), como se puede escuchar en los audios de su declaración que Público ofrece en exclusiva.



Presuntamente, la información que contenían ese dosier provenía de las investigaciones que el jefe de seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, supuestamente le habría encargado a Villarejo. Sin embargo, no existe en el sumario del caso Tándem una correlación entre los pagos de la eléctrica y los supuestos informes sobre Florentino Pérez que sostenga su acusación, según los audios y las informaciones que finalmente se difundieron en los meses en los que supuestamente se llevó a cabo la extorsión denunciada por el presidente de ACS.

García Castellón ha archivado la pieza en la que Florentino Pérez se personó como acusación contra Moncloa.com (medio que comparte con El Confidencial la exclusiva de los audios de Villarejo que la policía no consiguió incautar en el registro). El empresario se negó a dar al juez el nombre de los periodistas que actuaron supuestamente como emisarios de los autores de la extorsión, es decir, del empresario Alejandro Suárez y de la mujer de Villarejo y también imputada en Tándem, Gema Alcalá, como se puede escuchar a continuación.

"Consulté a Sanz Roldán y me dijo que no hiciera caso"

El relato de Florentino Pérez al fiscal comienza refiriéndose a la intervención de "un gran periodista y amigo", que, tras haber hablado directamente con Alejandro Suárez, le hace saber que van a publicar algo "muy gordo" sobre él si no compra el dosier:

Florentino Pérez: La primera noticia que tengo de este tema, del señor Villarejo, que podía haber sido espiado, seguido, lo que sea, me llega porque un amigo periodista mío me dice que de Moncloa.com, un señor que se llama Alejandro Suárez...



Fiscal: Sería un periodista o el dueño...



F.F: El dueño, dueño... Pues me dice, "me ha dicho que la mujer de Villarejo está vendiendo los dosieres que ha hecho... -yo en mi vida había oído hablar de Villarejo, también se lo digo- ... y que los está vendiendo porque necesita dinero" y que tiene uno sobre mi encargado por Iberdrola y que me lo quiere vender. Esa es la primera noticia que tengo y le digo "mira yo ni caso"... y que tiene horas grabadas de un alto directivo. Ni caso. Y me dijo este periodista, "¿pero no te interesa saber quién es ese alto directivo que puede haber hablado con él y tal?". Digo, "pues si me interesa, se lo preguntas, me lo dices y ya está".

Bueno, yo no hice ni caso a ese tema. Porque dices tú, esto en el fondo es un delito, es un delito si él lo hubiera hecho y si yo lo hubiera comprado.

El alto directivo al que se refiere es Manuel Delgado Solis, consejero en ACS en representación de Alberto Cortina y Alberto Alcocer (los conocidos como Los Alberto, que en su momento eran de los principales accionistas de la constructora), y que fue cesado tras difundirse los audios en El Confidencial y Moncloa.com. Público ya ha informado anteriormente sobre Delgado Solis y sus relaciones con el clan Villarejo hasta 2015, y también sobre como trabajó para él Manuel Cerdán, el actual biógrafo del comisario jubilado, y redactor del medio digital de uno de los periodistas más amigos de Florentino Pérez, Eduardo Inda.



Después de este amigo periodista, Florentino Pérez buscó el consejo del entonces director general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán. Así cuenta como le contactó:



F.F: Sigo siendo amigo del general del CNI, del general Sanz Roldán, y se lo comenté y me dijo "no, ni caso, no hagas nada de eso". Y también me dijo "no te preocupes mucho porque todos los dosieres que hacía este señor pues se los inventaba".

Según el empresario, Sanz Roldán también le dijo: "yo tengo 18 dosieres de él [de Villarejo]. "Se lo inventa todo, porque como nunca se podrían hacer públicos, porque son ilegales, pues con esto sacaba el dinero a la gente", decía el exjefe de los servicios de inteligencia españoles, según el relato ante el juez del presidente de ACS.



El ex director del CNI, general Félix Sanz Roldán, en una imagen de archivo. EFE

Sanz Roldán también tiene aparentemente una buena relación con el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. De hecho, el exdirector de CNI fue fichado el pasado mes de julio para formar parte de su International Advisory Panel, un consejo externo que se encarga de prestar asesoramiento al presidente de la eléctrica, en la toma de decisiones estratégicas y geopolíticas. Forman parte de este órgano personalidades como el excomisario europeo Jonathan Hill; el exministro de Exteriores alemán Joschka Fischer; el exembajador español Ramón de Miguel, o el ex secretario de Interior estadounidense Ken Salazar.

Florentino Pérez: "Me he visto perseguido y acosado para que compre el dosier"

La declaración del presidente del Real Madrid y del Grupo ACS ante el juez García Castellón se prolongó por más de una hora. Su relato comienza a ser algo confuso a partir del momento en que se refiere a un segundo periodista que también le habría avisado, y a la publicación en Vozpopuli en febrero de 2019 de algunas de las cosas que, según le habían transmitido, aparecían en el supuesto dosier. Estos dos hechos, según le manifiesta al magistrado, le hicieron comprender el mensaje de la extorsión, como se escucha a continuación:

Florentino Pérez: "Yo claramente vi que eso era un mensaje para decir: "Oye, mira lo que sé de tí".

F.F: Al cabo de una semana me viene otro periodista y ya era dos, joe, y al cabo de otra semana sale en Vozpopuli un resumen de ese supuesto dosier, la empresa era Cenyt o no sé qué. Vozpopuli, una revista muy pequeña donde ponen unas salvajadas contra mi que claro, que ya noté yo que me estaba dando... En Vozpopuli que es un digital que, digamos, no se lee mucho, y que no tuvo mucha transcendencia -lo quiero decir de verdad-, porque ni me llamó nadie para ese tema salían salvajadas como que a través del vicepresidente chino tenía una empresa con la que corrompía a los políticos americanos, unas cuentas en Panamá, unas cosas que de verdad... Se lo dije a mi abogado y como no pasó nada pues no le dimos importancia, pero yo claramente vi que eso era un mensaje para decir: "Oye, mira yo lo que sé de tí, lo que puedo poner de este informe, de todas las salvajadas que has hecho". Ahí noté la extorsión claramente.

Y luego este señor tiene también una revista que se llama Merca2 y es todos los días, un día sí y otro también. Venga a hostigarme con temas de fútbol, con temas de la empresa y ya me he visto perseguido y acosado desde el mes de febrero para que compre yo ese dosier".

En realidad, Vozpopuli y Merca2 no tienen ninguna relación mercantil, hasta donde ha podido saber Público (el primero es propiedad del periodista Jesús Cacho, y el otro, como se ha dicho, de Alejandro Suárez), ni tampoco comparten los audios que Villarejo repartió para que no fueran encontrados en el registro de su casa.

Sin embargo, Pérez insiste en su declaración en su conflicto con Vozpopuli, medio que no ha estado imputado ni llamado a declarar en esta pieza de la causa Tándem.

F.F.: En ese mensaje que me manda a través de Vozpopuli sale eso, que si el vicepresidente chino, que si una empresa panameña, que si en esa empresa nosotros pagamos comisiones a los líderes sudamericanos... ¡Bueno, un despropósito! Yo me quería querellar, aunque mi abogado me dijo espera y como pasaba el tiempo y el general Roldán nos dijo "lo mejor es no hacer ni caso", pues no hicimos nada, pero todas esas salvajadas las unió en un día en el digital ese de Vozpopuli, que ya le digo que es cuando yo empiezo a enterarme de todo esto.



Fiscal: Yo lo que le quiero preguntar como investigador es que en el año 2009 ya se hablaba de eso, es por si lo hubiera detectado usted de manera directa o indirecta...



F.F: No

El fiscal y el juez buscan a los emisarios de la extorsión del millón de euros, pero Pérez se niega a dar los nombres

El comisario Villarejo con su esposa Gema Alcalá, en una foto de 2012.

Gran parte del interrogatorio del fiscal y el juez es un intento constante de que el presidente de ACS señale qué personas fueron las que le transmitieron el mensaje del editor de Moncloa.com, Alejandro Suárez, sobre la venta del dosier de Villarejo.

Florentino Pérez asegura en algunas ocasiones que son "amigos periodistas" que pueden ser perjudicados si dice sus nombres, que son "directores de grandes medios de comunicación", y en otras hace referencia a "directores de comunicación del Ibex".



El juez intenta centrar el interrogatorio para conseguir datos concretos de esos emisarios, ya que hasta el momento ni la mujer de Villarejo ni el dueño de Moncloa.com han hablado directamente con el presidente de ACS ni con nadie de su empresa para solicitarle el dinero, aunque fuera como inversión en publicidad, según su testimonio.

Juez: ¿Pero cómo le vino la noticia?



F.F: A través de un periodista amigo mío



J: ¿El señor Ferreras?



F.F: No, no, Ferreras es el del año 2009. Esto es ahora.



J: Sí, sí, ahora.



F.F: No, no... es un periodista que no puedo decir el nombre, porque no quiero desvelarlo, no puedo desvelarlo...



J: En todo caso, un periodista le dice a usted...



F.F: Un periodista me dice a mi que este señor tiene un dosier elaborado contra mi por el señor Villarejo y que lo vende porque lo tiene a través de la mujer y la mujer necesita dinero para comer, una historia que me cuentan...



J: Perdóneme, y ese señor, ese periodista ¿es de su confianza?



F.F: Bueno, es un periodista que yo conozco. Pero a la semana siguiente me lo dice otro también, que también conozco.



J: ¿Y ellos le dice por qué lo saben?



F.F: Bueno, pues porque deben de conocer... los periodistas se conocen...



J: ¿Pero no se lo preguntó usted?



F.F: Bueno, si no era de manera directa era indirecta pero venía de esta persona, de Alejandro Suárez, venía de él seguro. "Que este señor tenía eso y que tal...", así, con total seguridad.



J: ¿Entonces usted cree que esos dos periodistas eran transmisores?



F.F: Bueno, yo creo que eran transmisores para que me llegaran a mi, que iban buscando a alguien que me conociera a mi y entonces utilizaron esos medios.



J: Es que es importante eso, es importante que usted lo afine lo más que pueda.



F.F: Ya, pero yo no le puedo hablar en nombre de la persona...



J: Ya, yo no le pido de momento, de momento, que si usted no me lo quiere decir no me lo diga, como el hecho de las sensaciones que tuvo usted cuando le transmitieron la noticia.



F.F: La sensación de que me lo querían vender de verdad, de que eran unos mensajeros.



J: Les definiría usted como unos mensajeros...

​

​F.F: Sí, sí, seguro.

Aunque el presidente de ACS y del Real Madrid declara en condición de testigo y es acusación particular como víctima (es decir, tiene la obligación de desvelar quién o quienes hicieron de canal de transmisióon de la presunta extorsión), lo cierto es que los fiscales y el juez tan solo en una ocasión le intentan hacer ver que "entenderá que necesitamos preguntarle a esos periodistas". Pero el presidente de ACS se niega a dar los nombres de sus amigos, aunque quiere que el juez crea que el mensaje procede del dueño de Moncloa.com.

De hecho, la declaración tiene lugar el 14 de noviembre de 2019, y seis días más tarde, el 20 de noviembre, el juez Manuel García-Castellón dicta como medida cautelar la prohibición de que Moncloa.com y El Confidencial publiquen más información del supuesto espionaje de Villarejo a Florentino Pérez, una medida que sólo tiene un antecedente: cuando Pedro J. Ramírez pidió paralizar la publicación del diario YA de Emilio Rodríguez Menéndez, al denunicar que se iba a difundir una violación de su intimidad con la que se le había extorsionado. Porque si algo implican los delitos de extorsión y chantaje es que hay verdad en el contenido, y la víctima es susceptible de pagar para ocultarlo.

Muy probablemente, esa falta de colaboración de Florentino Pérez con los fiscales a la hora desvelar quienes ejercieron de canal de trasmisión de las presuntas pretensiones de Moncloa.com fue el motivo por el que finalmente el juez dictase el archivo de la causa el pasado 30 de enero de 2020 y levantase la polémica medida cautelar.