El tiempo es relativo; para lo que muchos es poco, para otros es una eternidad. Es lo que ha dado a entender Mauricio Casals, el "asesor" de la corporación Atresmedia —que incluye al Grupo Planeta y al diario La Razón, periódico que preside—, respecto a su relación con el comisario José Manuel Villarejo. Lo ha hecho en su declaración en la Audiencia Nacional dentro de la pieza Brod de la causa Tándem, que investiga la contratación por parte del Grupo Planeta del policía ahora en prisión para presionar a sus socio del Grupo Zed, los hermanos Ignacio y Javier Pérez Dolset.

Casals ha asegurado que "a finales de 2011, 2012 había un cierto malestar, porque Planeta manifestaba su disgusto por las pérdidas que había tenido en la empresa", aunque "ignora si se externalizó ese conflicto y tampoco participó en él", aseguran fuentes conocedoras de la declaración.

Sin embargo, no sólo hace endeble esa declaración el hecho de que Mauricio Casals esté procesado individualmente en la causa Hanta, que instruye el mismo juzgado número 6 de la Audiencia Nacional y que indaga en la captación de subvenciones y la quiebra del Grupo Zed con los hermanos Pérez Dolset también imputados, entre otros.

En otras piezas de la causa Tándem, como la relacionada con los hermanos Pérez Maura, o en las agendas incautadas en el registro del comisario Villarejo, se han encontrado anotaciones y audios que estrechan las relaciones personales entre Mauricio Casals, el millonario policía y uno de sus socios, el empresario de la jet set Adrián de la Joya. Público ofrece su contenido en exclusiva.

De 2013 a 2017, un corta, intensa y entrañable amistad

Casals ha explicado al fiscal Miguel Serrano que conoció a Villarejo "en un acto del diario La Razón con Paco Marhuenda en el año 2014" y que, a partir de ahí, comenzó a asistir a varias de las comidas que Villarejo organizaba. Según relató el comisario Villarejo a Público, éste organizaba dichas comidas junto con su amigo el abogado y empresario Manuel González y a ellas invitaban a jueces como Santiago Pedraz y a políticos como Pablo Casado.

El hombre fuerte del grupo Atresmedia ha asegurado que nunca le comunicó nada a Villarejo sobre los problemas que mantenía Planeta con el Grupo Zed, ya que "en esas fiestas de La Razón siempre había multitud de gente y en en las comidas organizadas por Villarejo se podían juntar entre 10 y 30 personas", aunque en 2016 se le vio comiendo junto con el comisario y sólo dos personas más: Adrián de la Joya y el director de La Sexta, Antonio García Ferreras. Incluso, en el sumario del pequeño Nicolás aparecen llamadas personales entre el consejero de Atresmedia y el comisario Villarejo entre octubre y diciembre de 2014, más allá de las escasas que ha reconocido este lunes en su declaración.

De hecho, las anotaciones de las agendas y otras fuentes de información, desmienten al consejero de Atresmedia. Las comidas, llamadas y encuentros entre Villarejo y Mauricio Casals son más privadas de lo que él dice y en ellas siempre suele incluirse a otro amigo común a ambos y exsocio del citado González, el empresario, cooperador del comisario y excolaborador de Indra, Adrián de la Joya.

El comisario Villarejo, Mauricio Casals y Adrián de la Joya, de izda. a dcha.

El consejero de Atresmedia le ha replicado al fiscal que "Villarejo tampoco ha dicho exactamente que él le encargara nada —aseguran las fuentes presentes en la sala—. "Lo que es cierto es que Villarejo en un par de ocasiones me sacó el tema como muchos otros, preguntando si teníamos conflictos con la familia Pérez Dolset". Y ha añadido que él personalmente nunca ha tenido problemas con "la familia Pérez Ramírez ni Pérez Dolset, porque desde que José Manuel Lara le pidió que tuviera relación con ellos empezó unas buenas relaciones con el padre".

Lo que ha puntualizado que le comentó a Villarejo es que "había un cierto malestar entre el Grupo Planeta y la familia Pérez Dolset, en concreto una rama de la familia Lara con Javier Pérez Dolset". Quizá eso explique la anotación de Villarejo en el verano de 2014 —aunque las fiestas de La Razón suelan celebrarse en noviembre— donde aparece por primera vez de su mano el nombre de uno de los hermanos socios de Zed.

Agenda de 2014 de Villarejo con la anotación de uno de los socios del Grupo Zed, Javier Pérez Dolset. — Sumario Tándem

Aunque el informe sobre los hermanos Pérez Dolset que abrió la pieza Brod y que fue hallado en el registro de Villarejo data de 2013, en la agenda continúan apareciendo anotaciones en 2014. El 21 de julio, al día siguiente de la anotación sobre "el informático Pérez Dolset", un informante que parece ser su socio Antonio Giménez Raso —a quien anota como "Tony"— le cuenta lo que ha debido de hablar con Ángel López, policía y jefe de Seguridad de Planeta y a quien apunta como Antonio López, de quien aclara que depende de Recursos Humanos. También escribe datos acerca del entonces vicepresidente de Planeta, Josep Creuheras, a quien Villarejo señala como amigo del expresidente José María Aznar.

Anotación de la agenda de Villarejo de 2014 en relación a Javier Pérez Dolset y al Grupo Planeta. — Sumario Tándem

En esta anotación de 2014 aparece también que "el ok lo daba Luis Elías (secretario de la Junta)", quien también se encuentra en el disparadero por hacer el encargo del Grupo Planeta a Cenyt que se investiga en la pieza 12 de Tándem sobre Kiss FM, presuntamente, y en la causa Hanta.

De la Joya: "A Horry no le voy a dar nada, porque no me fío"

Mauricio Casals ha confirmado que sí conocía la condición de comisario de José Manuel Villarejo, aunque ha negado que le manifestara que se encargara de temas de Inteligencia, como este lleva repitiendo multitud de años.

El fiscal ha preguntado si Villarejo le facturó algún tipo de trabajo, a lo que Casals ha preguntado extrañado si él al comisario o al revés, negándolo al final. Y resulta curiosa la confusión. En la pieza Pit de la causa Tándem hay un audio que se reproduce a continuación de una conversación entre Adrián de la Joya y José Manuel Villarejo, en la que hablan de "Horry", apodo cariñoso con el que se refieren a Casals, en referencia al jugador de baloncesto de la NBA, Robert Horry. El audio es del 2 de febrero de 2017, cuando las relaciones parece que no pasaban por su mejor momento, y en él De la Joya, que es quien reparte el dinero e incluso en ocasiones se ofrece a Villarejo para ayudarle a ocultarlo, asegura que no volverá a repartir dinero con Casals:

Adrián de la Joya: A Horry ya no le voy a dar más...



Villarejo: A Horry ya no le vas a dar más...



AdlJ: No le voy a dar nada porque no me fío de él nada.



V.: Pues el Horry es que, el Antoñito me dice está jodido, dice que se ha preocupado mucho por ti. Digo "le debo la vida yo a Mauricio, digo le debo la vida. Es un tipo generoso, es la polla". Dice sí, sí, sí, él habla muy bien de ti también... Digo "es la polla"... Imagínate.



AdlJ: Menuda conversación...



(Están aparcando y buscando un teléfono que se le ha perdido a De la Joya).



V.: Entonces le he mandado un mensaje: "Creo que te están radiando, cuánto lo siento, macho...".



AdlJ: A mí me ha mandado un mensaje muy cariñoso, muy educado, y entonces yo le he llamado y le he dicho "qué bien, muy bien".



V.: Y entonces él me ha llamado y le he dicho "Oye, no quería molestarte" y me ha dicho "no, estoy en la cama, pero me he levantado solo para hablarte, ahora me vuelvo a acostar"... Digo "hombre, por qué has hecho...". Entonces le he dicho: "Yo lo único que quiero es que le transmitas para tú tranquilidad [se refiere al general Félix Sanz Roldán, entonces director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y que acudió a la fiesta de La Razón de 2013, como recoge el propio periódico] que yo no estoy en ninguna guerra, que eso se lo ha inventado él y que él sabrá. Yo estoy muy tranquilo, estoy de puta madre. Y todo el invento de que de que yo estoy en guerra, yo no tengo por qué estar en guerra con nadie. Yo no tengo nada. De verdad, todo el esfuerzo que has puesto en hablar de mí no tiene razón de ser, no te tendrías que esforzar tanto". Con dos cojones. Y claro, debe de pensar, o es un hijo de puta y un cínico este cabrón con lo que me está diciendo o se cree de verdad que le estoy ayudando. Y como yo pongo el mismo énfasis que tú pues los tontos se lo creen, ¿sabes? Pues estoy seguro de que se lo ha creído y que ha dicho "los tengo engañados, los tengo engañados".



El fiscal insiste y le pregunta si alguna vez le presentó alguna hoja de gastos o si sabía Casals si Luis Elías, el secretario del Consejo de Administración de Planeta, o si el presidente del grupo Atresmedia, Josep Creuheras, le hubieran pagado a Villarejo. A lo que el consejero ha contestado que no, ya que "yo sólo era un asesor".

En el informe "Brod" hay una hoja de gastos de 9.000 euros. El fiscal ha querido saber si esa cantidad se pagó de alguna manera, si había algún favor que le debiera Villarejo y por eso no hubiera reclamado la cantidad. Sin embargo, además de la conversación de la pieza Pit, en la que parece que Casals pudo mediar en el conflicto que Villarejo mantiene todavía con el exdirector del CNI, Sanz Roldán, el comisario dejó en su declaración en esta pieza —desvelada este domingo por Público— otro apunte acerca de la posible intermediación de Mauricio Casals en la Operación Cataluña, como se puede escuchar a continuación:

Fiscal: Estas relaciones con el señor Mauricio Casals, en la medida en que usted era policía en activo y trabajaba en el ámbito de la inteligencia policial, ¿tenía como interés obtener información susceptible de ser utilizada en alguna investigación policial?



Villarejo: Pues no lo sé, pero obviamente yo, como periódicamente mantenía reuniones con todos mis superiores, comentábamos muchas veces información, "oye, pues he visto a este", pues probablemente alguna de las informaciones que el señor Casals me dio… sobre todo, él tenía muy buena información de Cataluña, de todo el entramado independentista, de los Pujol, porque él es catalán… entonces, probablemente, alguna información vino bien desde el punto de vista de inteligencia.



F.: ¿Mauricio Casals le da a usted alguna información conociendo su condición policial?



V.: Yo no tengo ninguna idea de que él supiera mi condición de activo, es que prácticamente no lo sabía nadie. Era una situación, digamos, ambigua. Él tenía muy buenas relaciones con el Ministro del Interior de entonces [Jorge Fernández Díaz] y no sé si le dijo "este hombre está en activo". No lo sé. Yo, desde luego, él me conocía como expolicía, que era empresario y que trabajaba en cuestiones de Inteligencia, obviamente, civil, vamos, cuestiones de trabajo, de análisis, de Inteligencia.



F.: ¿Grabó usted alguna de estas conversaciones con el señor Mauricio Casals?



V.: No, ya le he dicho más de una vez que eran siempre actuaciones del CNI que yo pensaba que era el responsable, y que yo pensaba que eran grabaciones únicamente de trabajo, pero fíjese el lío que tienen ahora en Suiza ustedes.



Anotaciones de Zed tras la imputación de Casals en 'Hanta'

Tras haber sido imputado por el caso Lezo, en 2017 y con la salud de Mauricio Casals reforzada, surge la segunda imputación del presidente de La Razón y consejero de Atresmedia, la causa Hanta. Una quincena de personas son detenidas, entre ellas los hermanos Javier e Ignacio Pérez Dolset e imputados por la quiebra del Grupo Zed.

Ocurrió el 29 de junio de 2017 y ese mismo día "JOY" (Adrián de la Joya) manda un mensaje a Villarejo sobre lo que está ocurriendo con Mauricio Casals. Ese día no sucedió otra cosa que la operación Hanta, evento al que luego se referirán explícitamente.



Anotación en la agenda de Villarejo el día que salta la 'Operación Hanta', el 29 de junio de 2017. — Sumario Tándem

En la misma fecha, poco después, Villarejo anota que Mauricio Casals ha sido "Imputado por estafa muy grave en empresa Zed. Le acusan de conseguir ayudas fraudulentas de Zapatero y Rajoy (mandé mensaje apoyo)".

Anotación explícita sobre el Grupo Zed y Casals del día en que se desarrolla la 'Operación Hanta'. — Sumario Tándem

El 29 de junio de 2017 era jueves y dos días laborables después (no existen anotaciones de la agenda de Villarejo el sábado y domingo 1 y 2 de julio), el lunes 3 de julio de 2017, se produce la siguiente anotación: "Vernos a las 12H. Está muy mosca con que MAURIC (Mauricio Casals) nos eche la culpa de su tema", en relación a su imputación en Hanta.



El 3 de julio de 2017 vuelve a haber otra anotación en la agenda para reunirse con Casals y hablar de su imputación en Hanta. — Sumario Tándem

Y dos días después quedaron en verse a las 19 h del 5 de julio de 2017 sobre el asunto "MAURIC" junto con el abogado B.G (Baltasar Garzón). La conclusión de Villarejo: "Todo va bien".

Extracto de la agenda de Villarejo señalando la cita que tiene el 5 de julio para tratar el asunto MAURIC con Baltasar Garzón. — Sumario Tandem

Por último, en la pieza PIT, aparece transcrita una conversación entre Adrián de la Joya y Mauricio Casals de diciembre de 2018. Villarejo lleva más de un año en prisión y es la única llamada que por ahora ha aparecido en el sumario intervenida por un pinchazo telefónico judicial. Es el consejero de Atresmedia quien se pone en contacto con el empresario tal día siguiente de que Público desvelara en el reportaje Villarejo hizo negocios en Arabia Saudí junto al narco Clemente Marcet y a Arespacochaga, las andanzas de De la Joya y otros amigos de su círculo. Como hombre poderoso en los medios de comunicación, Mauricio Casals pone a disposición del imputado empresario el periódico La Razón y su asesoría en medios de comunicación. Sin duda, para eso están los amigos.