El comisario jubilado José Manuel Villarejo acusa al PP y al el PSOE de no querer que acuda a la comisión de investigación del caso Kitchen en el Congreso y cree que "por atacar a un comisario se han ido a tomar viento el Ibex 35, el PP y la Corona".

"Por atacar a un comisario jubilado que no era nadie, que ya no lo era, y nunca lo fui porque siempre aspiré al trabajo de inteligencia y siempre anónimo, pues resulta que por eso el Ibex 35 se ha ido a tomar viento, el PP no digamos, ahora Podemos... y el PSOE, porque ellos manejan muy bien la información y hacen muy bien y no está saliendo nada de ellos, la Corona… ¿Quién más falta?", ha señalado el comisario en una entrevista con el diario El País desde la cárcel de Estremera, en la que se encuentra preso desde hace tres años.

Villarejo, que cree que "las cloacas en sí no generan mierda" y que justifica que sirven "para hacer lo correcto" como un "bien superior", asegura que ha "hecho muchas cosas" de las que no se arrepiente: "He hecho muchas cosas, y no me arrepiento. Y las volvería a hacer".

A cerca de la Operación Kitchen, Villarejo afirma que se le ocurrió a alguien del Gobierno de Mariano Rajoy: "Habían fallado todos los sistemas de acercamiento y dijeron: hay que avisar a Villarejo, que soluciona siempre los problemas", asegura. Además, ha tildado la trama como "una chapuza por todo el equipo que habían montado, era impresentable" ideada por alguien "de mucho más arriba" que el ministro de Interior: "Fernández Díaz no tenía capacidad de tomar una decisión de esa envergadura. Mucho más arriba", señala.

Además, el comisario apunta que aunque no existen pruebas en el sumario que incriminen a Rajoy en el caso, él cree "que sí las hay": "Lo que ocurre es que imagino que están esperando a que se cueza en su salsa. Estarán esperando el momento político oportuno. Me temo que sí existen pruebas y ellos lo saben", explica.

Villarejo, sobre 'Kitchen': "El único con el que no hablo personalmente es con Rajoy"

Las cintas que grabó Villarejo le incriminan a él mismo en actuaciones ilegales. En ellas asegura: "La de maldades que he tenido yo que hacer para salvar el culo al barbas". Al ser preguntado por esta cuestión, explica que se refería a "charlas cuarteleras entre comisarios". También asegura que fue María Dolores de Cospedal la que le informó de que se iba a llevar a cabo la Kicthen, además del ministro de Interior y el secretario de Estado: "El único con el que no hablo personalmente es con Rajoy, pero sí a través de intermediarios", señala.

Sobre las grabaciones a la examante del rey emérito Corinna Larsen que vieron la luz antes de que el monarca abandonara el país, el comisario jubilado asegura que no las filtró él y que cree que el origen de estas filtraciones proviene de unos fiscales de la Fiscalía Anticorrupción aunque no hay indicios en la causa de que los fiscales pudieran filtrar esa conversación.

Villarejo explica que la Operación Catalunya consistió en "desmontar el movimiento independentista que había montado el clan Pujol para zafarse de sus problemas. Conseguí que la gente que no se había atrevido a denunciar a los Jordi Pujol lo hiciera" y asegura que obedeció a instrucciones políticas para investigar las cuentas del expresident de la Generalitat.

También habla el comisario sobre la filtración de las grabaciones sobre el ático de Ignacio González. Asegura que "la grabación se difundió porque hubo una situación donde González se equivocó" y acusó a Villarejo de intentar chantajearle: "Eso era mentira", asegura. Y añade: "Por otra parte, sí hubo interés en el PP en quitar de en medio a González".