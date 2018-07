La Audiencia Provincial de Madrid ha dejado al comisario jubilado y encarcelado con las ganas de hacerse con el volcado del ordenador de la doctora Elisa Pinto, en el que se guardaba información de sus pacientes pero también correos electrónicos y chats con el ex consejero delegado de OHL, Javier López Madrid. Estos últimos, mensajes de gran relevancia porque el yerno de Juan Miguel Villar Mir se los habría mandado mientras compartía mesa y mantel con los reyes de España, Felipe VI y Letizia Ortiz, y con altos mandatarios de otros países.

La información de que la doctora Elisa Pinto se oponía a que Villarejo accediera a estos mensajes privados, por vulnerar su intimidad y la de terceros, la desveló Público hace diez meses. Pero tras la filtración de las grabaciones entre el excomisario, el ex presidente de Telefónica, Juan Villalonga, y Corinna zu Sayn-Wittgenstein sobre el rey emérito, se consumaba el chantaje con el que Las cloacas de Interior amenazaban al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a la Casa Real y que destapó este medio en enero de 2017.

Un chantaje que la periodista Ana Romero también relata en su libro El rey ante el Espejo, donde deja constancia de esa extorsión que comenzó con las noticias sobre Bárbara Rey publicadas en el digital de Eduardo Inda y las conversaciones sobre Marta Gayá, una antigua amiga de Juan Carlos I, y que firmaba el mismo redactor, Manuel Cerdán.

El Juzgado de Instrucción Nº39 archivó la pieza separada del caso de la doctora Pinto –sumario en el que están imputados el comisario Villarejo y el empresario López Madrid por amenazarla y apuñalarla– pero ambos recurrieron la decisión. Ahora la Audiencia ha dado la razón a la magistrada, que motivó "su decisión de archivo de la pieza de investigación tecnológica, así como de las carpetas de documentación e informe de la Policía y el borrado de la copia efectuada en el acto del volcado en que ha sido examinado el contenido del material tecnológico que obra unido a la pieza (disco duro, ipod y cd's)" al comprobar "que no guarda relación con los hechos objeto de la presente causa".

Chantaje y falso testimonio de la anterior cúpula policial

Precisamente fueron los comisarios Enrique García Castaño y Eugenio Pino, ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía, los que confirmaron en una conversación telefónica que ellos, junto a Villarejo y sus periodistas –Eduardo Inda y Manuel Cerdán– preparaban este chantaje para librarse de sus problemas judiciales. Público desveló esta conversación, lo que provocó sendas querellas de ambos mandos policiales, que también han sido archivadas la pasada semana.

Una conversación grabada por una redactora de Público dejaba claro que el ex número dos de la Policía, el comisario Pino, se había reunido con un alto mando del CNI para decirle, literalmente: "Oye, si me llaman a declarar en el asunto del pequeño Nicolás que sepas que yo sé que tenéis el teléfono intervenido y que lo voy a decir... O sea, que no me llamen a declarar".

Esta afirmación ponía también al descubierto que quien dirigió la brigada política de la Policía a las órdenes del exministro Jorge Fernández Díaz había cometido falso testimonio ante el juez Arturo Zamarriego, que instruía la causa en el Juzgado de Instrucción Nº2, donde continúa abierta.

El ex DAO Eugenio Pino podría ser ahora imputado en Tándem por encubrir las actividades ilícitas del excomisario Villarejo

Esta era la segunda querella que el ex DAO había puesto contra Público y ha tenido el mismo recurrido que la primera, el archivo de las actuaciones. La primera vez, Pino se querelló siendo aún número dos de la Policía cuando la misma redactora denunció que le había dado a Eduardo Inda la información falsa contra Podemos y Pablo Iglesias. Ahora, además, el jefe de la brigada política podría ser imputado en la Operación Tándem por encubrir las actividades ilícitas del comisario Villarejo cuando estaba en activo.

Por su parte, el comisario Enrique García Castaño -el único que aún no está jubilado- ha sido detenido y está imputado ya en la causa Tándem, por formar presuntamente parte de la organización criminal de Villarejo dedicada, entre otras cosas, al blanqueo de capitales y a la intervención de las comunicaciones sin autorización judicial y con fines privados que apuntan al cohecho. Entre los clientes de Villarejo y Castaño estarían, por ejemplo, Iberdrola o el propio López Madrid.

Esta semana, duelo de titanes: Sánz Roldán vs Villarejo

Esta semana será clave para el proceso de Tándem, causa en la que el juez de la Audiencia Nacional, Diego De Egea, ha abierto una pieza separada para que se investigue la grabación de Villarejo a Corinna, que ya está incluida en el sumario.

Este martes declara en el Juzgado de Instrucción Nº48 el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, en una denuncia que ha interpuesto la Fiscalía contra el comisario encarcelado por falso testimonio, injurias y calumnias. Las acusaciones de Villarejo contra Sanz Roldán, acusándole de la comisión de diferentes delitos, constan en diferentes grabaciones, escritos y declaraciones judiciales del multimillonario policía, quien tiene la costumbre de llamar "troll" al jefe de los servicios de inteligencia españoles.

Villarejo ha presentado un parte médico para eludir esa cita judicial, pero tiene otra ante el juez De Egea el jueves para dar explicaciones por la filtración de la grabación a Corinna, las acusaciones al CNI, los negocios con Castaño... Casualmente, ese mismo día será el jefe de los espías quien dé explicaciones a petición propia en el Congreso de los Diputados sobre las acusaciones que se están vertiendo contra él y contra la institución que encabeza.

El duelo final entre Sánz Roldán y Villarejo acaba de comenzar.