Lo que viene a continuación no es una guía para blanquear dinero, sino una explicación para entender el intrincado mundo del lavado de capitales.

Imagínense que queremos realizar un pago en negro de 1.000 euros al que no deseamos que se nos vincule por el hecho de ser en negro, por la naturaleza del motivo o por la identidad del destinatario. ¿Qué hacer? Una práctica habitual es triangular el pago; es decir, utilizar un intermediario -ya sea una entidad o persona interpuesta- que tenga dinero opaco fuera de España y que desee disponer del mismo en España sin alertar al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).

Dicha persona o entidad realizará el pago al destinatario en nuestro nombre desde sus cuentas opacas y nosotros se lo devolveremos en España contra una factura [con un concepto inventado] que nos emita desde una sociedad suya española. Para que la operación no implique una carga fiscal para nuestro intermediario -porque la persona a la que éste pagará no le va a emitir un recibo-, la factura que nos emitirá tendrá de base imponible los 1.000 euros más una cantidad adicional que cubra la tasa del impuesto de sociedades implícita (entre el 30% y el 33%, unos 300 euros en este ejemplo), que le supone el hecho de facturarnos para recuperar el pago que hizo por cuenta nuestra desde sus cuentas opacas.

Se trata de una operación beneficiosa para todas las partes. Uno consigue pagar un servicio o deuda de forma anónima, otro oculta que prestó y cobró dicho servicio, y el intermediario recibe en A y en España un dinero que tenía opaco y del que no podía disponer. A esta forma de repatriar dinero se la conoce como "sistema de compensación".

Villarejo repatriaba pagando por cuenta de los Pérez Maura

Múltiples conversaciones contenidas en los audios del sumario de la 'pieza PIT' de la 'causa Tándem' indican que una parte de las facturas que las sociedades de Villarejo emitieron a los empresarios Pérez Maura disfrazaban en realidad devoluciones de pagos realizados por el comisario a un tercero desde sus sociedades off shore por indicación y cuenta de dichos clientes.

Esquema que se desprende de las conversaciones entre Adrián De la Joya y el comisario Villarejo.

INFOGRAFIA: ALDARA OTERO

Una parte central de las cuitas entre De la Joya y Villarejo se refiere al coste fiscal que les supondría la operación triangular si los hermanos Pérez Maura no les permiten añadir el impuesto de sociedades a la base imponible de la factura que se les gira. A dicho coste fiscal Villarejo y De la Joya se refieren en esas conversaciones con distintos eufemismos, en previsión de oídos indiscretos porque están en un restaurante, como "gastos de empresa", "plumaje", "chatarra" o "gastos de transformación del dinero".

Es el caso de la factura de un millón de euros más IVA emitida -y cobrada- a los Pérez Maura el 20 de febrero de 2017 por la empresa de Villarejo Club Exclusivo de Negocios y Transacciones SL (Cenyt). Lo que esconde esta factura es la recuperación del millón que Villarejo se comprometió a transferir -desde sus sociedades off shore y por cuenta de Pérez Maura- a una persona a la que llaman "El Mago", a quien consideran clave para solucionar los problemas judiciales de los Pérez Maura en origen, en Guatemala.

"No vamos otra vez a cometer el error de la otra vez"

El 19 de enero de 2017, Adrián de la Joya y Villarejo hablan a solas en un restaurante acerca de la "luz verde" que han recibido de los Pérez Maura para abordar a "El Mago", con quien supuestamente se ha negociado una retribución de 2,5 millones de euros como pago a sus servicios".

La liquidación a "El Mago" será realizada por Villarejo y, enseguida, la conversación se centra en calcular el coste fiscal que la operación le supondrá, en términos de impuesto de sociedades, por la refacturación de los pagos a los Pérez Maura desde sus sociedades españolas. La preocupación es alta por la cuantía y porque no desean repetir los mismos errores, revelando así que no es la primera vez que ejecutan este tipo de operación:

De la Joya: El otro día en la conversación que tuve con El Ratón [apodo despectivo que De la Joya da a Ángel Pérez Maura], El Ratón me dijo que luz verde, pero que la mitad de los dos millones y medio los pusiéramos nosotros. ¿Cómo? Y digo... Hombre, no que lo pongamos nosotros así, pero que nos los bajaba de nuestro éxito.

Y prosiguen, como se puede escuchar y leer a continuación:

De la Joya: De momento yo le digo [a Pérez Maura] "oye, también eso es verdad; este tío ["El Mago"] ha subido medio millón [quieren "subirle" a los Pérez Maura medio millón para compensar el impuesto de sociedades].

Villarejo: ¿Y no es mejor el tema de…? Bueno, sí [ininteligible], medio millón; es decirle "oye, macho como vamos a hacerlo por ahí CON UNA FACTURA y tal, macho, pues... el TEMA PARA PAGARLE A ESTE TIPO y tal y cual nos va a costar una pasta y con el inconveniente además que tenemos que pagar luego a Montoro [en referencia al impuesto de sociedades], a su puta madre y que tal y cual, porque ha querido que le paguemos aquí. Y, entonces, para pagarle aquí… ¿qué vamos, a darle la pasta fuera y luego traerla? Es una complicación tal que...

De la Joya: ¿Tenemos que pagar a Hacienda un 25%, un 30%..? [Se refieren al impuesto de sociedades]

Villarejo: Un 30%, un 33% en realidad pero bueno, vamos a intentar meter gastos como sea [...] y poco a poco y encima buscarnos la fórmula para que alguien, para que nos haga una factura… para sacar el crudo… o sea, complicado de cojones, dices, macho, NO VAMOS OTRA VEZ A COMETER EL ERROR DE LA OTRA VEZ, que luego te dije lo del cuarto kilo y tal y cual, y en esta ocasión que sepas que esto es un tema... como nosotros vamos ya a éxito, ya estamos pensando en el éxito, o sea que con esto…

De la Joya: ¿Cuánto es 33% de 2,5? [De 2,5 millones, que es la cantidad total que se ha convenido pagar a "El Mago" en caso de cumplimiento de objetivos].

Villarejo: 33% de 2,5 son ... setecientos cincuenta, son ochocientos, ochocientos, pues eso. Le dices: "Tronco, parte ya lo voy a asumir yo también, es decir, en vez de ochocientos y pico mil, nosotros vamos a asumir parte, pero tú asume quinientos, macho, por lo menos [el medio millón que quieren que les pague por encima de la cantidad acordada con "El Mago" para compensar el Impuesto de Sociedades]". ¿Lo entiendes por qué? Por qué, porque, macho, más no y esto obviamente aquí ya sé que no hay ni un puto duro de margen y lo vamos a hacer porque lo que queremos es el éxito ["éxito" es la comisión de éxito que ganan si se cumple el objetivo global].



"Vamos a asumir los ‘gastos de transformar’ el millón"

Apenas un mes después de esa conversación, el 14 de febrero de 2017 se acuerda que de los 2,5 millones de euros supuestamente pactados con "El Mago", un millón se pagará de inmediato como provisión de fondos y el resto cuando se cumpla el objetivo.

Villarejo asume el pago del millón -que recuperará en España en A refacturando a la sociedad cabecera de los Pérez Maura desde Cenyt-, pero no logra que la operación le resulte neutra a efectos del impuesto de sociedades, porque los Pérez Maura se oponen a que a la base imponible de la factura se le añada el 30% implícito de impuesto de sociedades (300.000 euros). El pago de los Pérez Maura a Cenyt por el millón más IVA se produce, según el sumario, con fecha valor de 23 de febrero de 2017 contra factura de Cenyt emitida el 20 de febrero.

De la Joya: Este ["El Mago"] quiere un millón, Ángel [Pérez Maura], quiere un millón ahora.

Villarejo: Y un matiz, Ángel, que nosotros vamos a asumir en un principio los GASTOS DE TRANSFORMAR ESE MILLÓN, ¿eh? ¡Ojo!, que vamos a asumir el tema y vamos a asumir en base a los honorarios que ya tenemos, los proyectos de futuro... y toda una serie de cosas, que eso también vamos a hacer nosotros.



El comisario, escocido ante la idea de perder 300.000 euros en una operación en la que se limita a hacer de intermediario, insiste más adelante en ese coste fiscal que le supone el pago triangular y, además, explica la razón: él tiene que declarar la factura que emite a los Pérez Maura para que le devuelvan el millón que transfiere a "El Mago", pero este último para cobrar no le emitirá una factura que Villarejo pueda contabilizar como gasto para compensar la factura emitida a la empresa de los Pérez Maura. Es decir, lo que se desprende de las numerosas conversaciones en las que tratan el asunto del pago a "El Mago" es que Villarejo pagará a "El Mago" desde una cuenta suya opaca a otra opaca de éste.

Villarejo: Y tú sabes [dirigiéndose a Ángel Pérez Maura] que de ahí el 30% se nos va a ir en el plumaje [impuesto de sociedades], porque, a todos los efectos, si nos diera una factura de algo, de gastos, pero... va a ser todo... ¿Entiendes?... Con lo cual nosotros ese tema...

La identidad de "El Mago"

"El Mago", al que tanto De la Joya como Villarejo consideran clave para resolver el problema judicial de los Pérez Maura en origen; o sea en Guatemala, para así evitar que se abra el caso también en España, tanto podría ser el exjuez Baltasar Garzón -como afirman los investigadores y se infiere de la asunción literal de los audios-, como también Jonathan Harry Chévez.

Este último es conocido en Guatemala con el sobrenombre de El Mago y su testimonio como supuesto intermediario en los pagos fue decisivo en la acusación a los Pérez Maura de haber pagado sobornos a los entonces presidente y vicepresidenta del país centroamericano para adjudicarse la explotación de una terminal marítima para buques de contenedores. Dicha investigación fue impulsada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), cuyo director, Iván Velásquez Gómez, mantiene relación fluida con el exjuez y amigo de Villarejo, Baltasar Garzón, alias Balta.

Baltasar Garzón sigue negando toda vinculación con los Pérez Maura y sus problemas judiciales. Por su parte, la Unidad de Asuntos Internos -a cargo de la investigación en la 'causa Tándem'-, afirma que "no constan" pagos al exjuez desde sociedades de Villarejo. Si bien se desconoce si las indagaciones policiales han abarcado los movimientos bancarios de las cuentas off shore de Villarejo y del resto de sospechosos. Algo que parecería obligado a la vista de las conversaciones que acreditan la existencia de pagos triangulares por cuenta de clientes desde ese tipo de cuentas y además con destino a "El Mago", al que la unidad policial identifica "plenamente" como Baltasar Garzón en su oficio de 8 de octubre de 2018.

Al exjuez le habrían apodado así en la época de la Operación Nécora, ya que Operación Mago fue la primera opción barajada para bautizar ese golpe al narcotráfico - según recoge el libro de Nacho Carretero, Fariña- en el que según Villarejo participó para atrapar a Sito Miñanco junto a su cliente Monzer Alkassar, quien también estuvo imputado por Garzón en la Audiencia Nacional. Otro cliente del comisario que también procesado por Garzón, y más tarde sobreseída su causa, fue el narcobanquero José María Clemente Marcet, con propiedades y cuentas en República Dominicana y cuya investigación ha sido declarada secreto de Estado en el consejo de ministros en el que Dolores Delgado era titular de la cartera de Justicia.

Sin embargo, los oficios policiales de la 'pieza PIT' no incluyen menciones a este tipo de operaciones triangulares, a pesar de que ocupan una parte nada desdeñable de la temática de las conversaciones de Villarejo entre enero y febrero de 2017 y de que, además, es precisamente una querella de la Fiscalía Anticorrupción por participación en trasvases y blanqueo de capitales la que abre la 'causa Tándem' en la Audiencia Nacional en noviembre de 2017.