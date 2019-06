"He recibido amenazas, sí. De la mafia rusa, del jefe de gabinete del número dos de la Policía. Me han explicado cosas que podrían pasarme. Me han llegado a decir que qué suerte tengo de no tener coche. La peor parte incluye que te maten. Hay mucho miedo a Villarejo [en prisión desde 2017]aún. Es gente muy mala".

La periodista de Público Patricia López, que destapó en este diario junto a Carlos Enrique Bayo la llamada "brigada patriótica de la Policía" y la trama conocida como Las cloacas de Interior, ha repasado en una entrevista en Cuatro las consecuencias que ha sufrido y sufre por ejercer su profesión y destapar, entre otras cosas, la red mafiosa del excomisario José Manuel Villarejo. El ahora encarcelado excomisario llegó a acumular 400 dossieres con información sensible o falsificada sobre políticos y empresarios que, después, distribuía a periodistas afines como Eduardo Inda o Alfonso Rojo para que las publicaran en momentos críticos.

Así lo ha recordado este domingo el programa especial de Cuatro Informe TEM. Las cloacas del periodismo, un trabajo de investigación y recopilación de casos en el que ha puesto sobre la mesa "el lado oscuro de la profesión y la existencia de prácticas de corrupción y situaciones de soborno y extorsión en medios de comunicación" de nuestro país.

Para ello, el equipo de TEM ha contado con testimonios de varios de los periodistas que han revelado algunos de los entramados de extorsión periodística, como López, que ha publicado gran cantidad de exclusivas en las que desgranaba algunos de los entramados corruptos que llevaron a la cárcel a Villarejo. Entre ellas están el "informe PISA" y el caso DINA contra Podemos o las relaciones entre Villarejo, el director de OKDiario, Eduardo Inda y el pequeño Nicolás, entre otras muchas. López ha desafiado a Villarejo, aunque no le ha salido gratis. Según ha explicado, tras sus exclusivas fue apartada de tertulias en las que era colaboradora habitual y ha recibido querellas y amenazas. "No vas a poder. Ellos son muchos. No vas a volver a trabajar en tu vida. Son muy poderosos", ha recordado López que le decían algunos compañeros de profesión. "¡Villarejo ya ha perdido! Ya no habrá más informes, ni volverá a trabajar en la Policía, ¿por qué no se empiezan a contar las cosas bien?”, ha afirmado la periodista de Público.

David Jiménez, exdirector de 'El Mundo': "Viví presiones de grandes empresas "

En el programa también ha participado el exdirector de El Mundo David Jiménez, que ha revelado en su libro El Director (Libros del K.O.) cómo las grandes empresas compraban a periodistas con regalos y viajes de lujo a cambio de "información amable" de estas compañías y sus directivos o para silenciar informaciones comprometedoras.

"Yo viví presiones de grandes empresas que, en cierto modo, se creían con la potestad de decidir qué se publicaba o no se publicaba”, ha denunciado Jiménez, que también ha recordado que, apenas llegó a la dirección de El Mundo, un banco le ofreció una invitación exclusiva para asistir a concierto de Sting en privado. Del mismo modo, el exdirector denunció la existencia de "acuerdos secretos entre medios y empresas para influir en la línea editorial" y las corruptelas con las publicidad institucional, con presupuestos millonarios que beneficiaban sobre todo a medios afines al Gobierno de turno.

La publicidad institucional no se reparte en función de la importancia del medio #TEMCloacas https://t.co/ykD9LHqsJA pic.twitter.com/SrBiw1TxsL — Todo es mentira (@todoesmentiratv) 9 de junio de 2019

Iñaki Gabilondo: "Es el mejor momento para hacer periodismo y el peor momento para vivir del periodismo"

El reportaje también se han centrado en los viajes para periodistas de renombre subvencionados por empresas del Ibex 35, como las invitaciones con todos los gastos pagados al Mundial de Fútbol de Brasil de 2014. Algunos de los periodistas que disfrutaron de la cita fueron María Escario, Pepe Oneto o Luis del Olmo, que asegura que este regalo no tiene por qué afectar a su labor profesional. El consagrado periodista Iñaki Gabilondo también fue invitado a asistir al Mundial, pero cuenta en su entrevista que rechazó la oferta: “Nos han querido seducir, si no eres un niño pequeño lo notas”.

Gabilondo, junto a otros invitados, ha abundado en la gran precariedad del sector y en la proliferación de nuevos medios digitales de dudosa ética que, en algunos casos, han realizado chantajes a empresas por parte de algunos de sus periodistas.

“El periodista tiene que estar cerca del poder para poderlo controlar, pero no tan cerca como para ser atrapado por él”, opina Gabilondo, en referencia a la función esencial del periodismo de vigilar y controlar las actuaciones de los poderes políticos y económicos. Por eso, ha dicho, el nunca va a las comidas de periodistas con políticos. "Es el mejor momento para hacer periodismo y el peor momento para vivir del periodismo", ha aseverado.