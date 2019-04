Evitar a toda costa que Podemos llegara al Gobierno en 2016. Ese era el principal objetivo de los tres agentes de la Policía política que fueron enviados en abril de 2016 a Nueva York por el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz —con el presunto conocimiento del presidente Mariano Rajoy— para convencer a un ex ministro de Finanzas de Venezuela, Rafael Isea, de que certificara un pago de 7,1 millones del Gobierno venezolano a la Fundación CEPS en 2008 —en la que colaboraron los fundadores de Podemos—, seis años antes de la fundación del partido morado.

Así al menos lo acreditan los nuevos audios revelados por Moncloa.com y El Confidencial, unas grabaciones en las que el policía español que lleva la voz cantante en la reunión con Isea, José Ángel Fuentes Gago, entonces jefe de Gabinete del Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, llega a decir: "Si Podemos no está en el Gobierno, mejor para todos".

En aquella reunión de los tres agentes españoles con Isea, que tuvo lugar en Nueva York el 12 de abril de 2016, intentaron convencer a Isea de que colaborara para vincular la financiación de Podemos con el Gobierno de Venezuela, pero el exministro venezolano no lo veía claro. Los agentes españoles intentaron seducirle con la oferta de "una nueva vida en España" para él y su familia e incluso le aseguraron que tenían "un mandato" del ministro del Interior y hasta del propio Rajoy.

Isea seguía dudando, y entonces Fuentes Gago parece echar toda la carne en el asador asegurándole que el asunto va a acabar ante un juez, lo que es toda una garantía: "Venga el Gobierno que venga, eso es una cuestión que lo vamos a hacer con un juez. Venga el Gobierno que venga, en España da igual. ¿Me entiende lo que quiero decir? España es un Estado de Derecho todavía, aunque lleguen los de Podemos, que no va a pasar, pero aunque lleguen los de Podemos, es que se lo van a tener que comer. Si nos ayuda a que no lleguen los de Podemos, me caguen en la mar, mejor para todos".

Fuentes Gago traslada a Isea que necesitan su testimonio para "poder introducirlo [el caso] en el tracto jurídico, en el ordenamiento jurídico español". “Si estas personas [los dirigentes de Podemos] usted tiene conocimiento de que cobraban por informes huecos y que cobraban unas cantidades que son elevadas… Porque luego, el comisario que dirige la Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción [de la UDEF] ya buscará la forma hablando con quien tenga que hablar...", explicó el policía.

Además, Fuentes Gago le dice a Isea que la Policía española puede encontrar mas pruebas por otras vías "con la DEA, con el FBI o con los rusos, que también nos deben alguna".

Isea finalmente accedió a testificar. Según El Confidencial, los agentes españoles quisieron preservar la identidad de Isea y le identificaron como "testigo uno". En un principio, sólo el juez que eventualmente asumiera el caso conocería la identidad de Isea. Sin embargo, un mes después, en mayo de 2016, el diario ABC publicó la declaración de Isea con su nombre y apellidos.

Además, el caso de Isea no llegó muy lejos en los tribunales. La Fiscalía de la Audiencia Nacional no lo veía nada claro y la archivó. En ese sentido, la cadena Ser informa de que la Fiscalía se desmarcó de los agentes que viajaron a Nueva York cuando éstos le informaror de que iba a tomar declaración a un colaborador de la DEA —además de Isea— que ofrecía datos de la financiación de la Fundación CEPS.

La periodista Ana Terradillos, de la cadena Ser, ha hablado con los tres agentes que viajaron a Nueva York. Le han asegurado que el viaje se produjo con un conocimiento previo y la preceptiva autorización de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y han negado que actuaran bajo el mandato del ministro Fernández Díaz y de Mariano Rajoy.