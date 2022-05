La comparecencia a puerta cerrada de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, lejos de tranquilizar a los socios del Gobierno y partidos afectados por el caso Pegasus y despejar incógnitas, ha acentuado su preocupación al constatarse un "verdadero escándalo político" cuyas consecuencias aún no se pueden calcular.

Pese al carácter reservado de la comisión, que versa sobre material clasificado protegido por la ley franquista de secretos oficiales, al término de la sesión han transcendido algunas de las explicaciones que la máxima autoridad del servicio de inteligencia ha ofrecido a los diez portavoces de los grupos, entre los que se encuentran los representantes de las formaciones con afectados por el espionaje entre sus filas.

En este sentido, varios asistentes han asegurado que Paz Esteban ha confirmado en la comisión que el organismo investigó a 18 personas con autorización judicial, incluido el president de la Generalitat, Pere Aragonès, pero se ha desmarcado del resto de espiados fiscalizados por el laboratorio canadiense Citizen Lab, cuyo número se eleva a más de 60 dirigentes y activistas relacionados con el independentismo catalán y vasco.

Asimismo, han sido varios los portavoces que han asegurado que las razones esgrimidas en dichos permisos judiciales para ejercer el espionaje fueron por "motivaciones políticas", lo cual tampoco rebaja la preocupación del independentismo pese a la legalidad en las actuaciones llevadas a cabo por el CNI para estos casos.

Con todo, mientras que los parlamentarios de PSOE, PP, Vox y Cs han mostrado su satisfacción por las explicaciones realizadas por la directora del servicio de inteligencia, los representantes de Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu, Junts y la CUP han salido de la comisión "más preocupados" e "intranquilos" y con "más dudas" que antes de que se celebrara la primera sesión de la comisión en esta legislatura.

Es decir, a tenor de las sensaciones compartidas por estos grupos, la documentación aportada por Esteban no arroja luz sobre este espionaje que afecta, incluso, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Defensa, Margarita Robles. En este sentido, la comparecencia en dicho órgano parlamentario, prolongada durante cerca de cuatro horas, no cumple las expectativas creadas este miércoles por la propia Robles, quien pidió a los grupos esperar a la declaración de este jueves para que hicieran juicios de valor.

Por ende, los partidos independentistas consideran que, tras la comparecencia de la directora del CNI, es "aún más pertinente" que el Congreso abra una investigación sobre el espionaje político y, además, han exigido que se desclasifiquen los documentos que la jefa de los espías ha enseñado a los diputados con acceso a secretos oficiales.

En este sentido, ERC, EH Bildu, Junts y la CUP, previsiblemente acompañados por otros socios del Ejecutivo, han adelantado que volverán a pedir que la Cámara Baja investigue el caso Pegasus a través de una comisión que "permita hablar a puerta cerrada de la información clasificada" si es necesario, tal como sostienen fuentes parlamentarias de estas fuerzas políticas.

"Salgo tan intranquilo como demócrata que como entré", ha insistido el portavoz republicano, Gabriel Rufián, quien ha interpretado que los independentistas espiados por Pegasus sin orden judicial lo fueron o bien por una nación o naciones extranjeras o por otros organismos del Estado. Mertxe Aizpurua, de EH Bildu, ha apostillado que "todavía hay muchas cosas por aclarar", mientras que la diputada de Junts Miriam Nogueras y el parlamentario de la CUP Albert Botran, ambos incluidos en la lista publicada por The New Yorker, han afeado que la comparecencia de Esteban "no ha servido para cerrar lo que de lejos es un escándalo político".

A estas peticiones se ha vuelto a sumar Unidas Podemos que, a través de su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, ha pedido que se asuman responsabilidades políticas, esto es, como ha señalado en los últimos días, que dimitan Margarita Robles y Paz Esteban. "Salimos más preocupados de lo que entramos por lo que se nos ha contado y pensamos que refuerza la necesidad de que se asuman responsabilidades políticas", ha sostenido Echenique en rueda de prensa.