Coalición Canaria espera noticias de Sánchez y el PNV avisa: "Necesitará todos los votos todo el tiempo"

El camino hacia el debate de investidura de Pedro Sánchez se ha puesto en marcha, aunque extraoficialmente, esta mañana del 2 de octubre. Es extraoficial porque Felipe VI no lo ha propuesto todavía. Sin embargo, el jefe del Estado ya ha empezado la ronda de consultas con la que prevé obtener la información necesaria para proponer a un nuevo candidato. En realidad, solo Pedro Sánchez cuenta con los apoyos suficientes. UPN, Coalición Canaria y PNV ya han hablado con el rey.

Los primeros, los navarros, han sido los más tajantes: "Votaremos 'no' a una investidura de Pedro Sánchez". Javier Esparza, secretario general del partido, ha completado: "En realidad, es una investidura de Pedro Sánchez con Otegi, Puigdemont y Junqueras". Además, ha incidido en su exigencia a Sánchez de explicar sus negociaciones con EH Bildu: "Es evidente que han llegado a un acuerdo, pero nadie lo conoce".

Todo ello lo ha comunicado en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, en la que también ha apuntado que su formación estará presente en el acto contra la amnistía que convoca Societat Civil Catalana en Barcelona este domingo, día 8, y al que también asisten otras figuras de la derecha como Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso o Santiago Abascal. En términos de la gobernabilidad, Esparza ha añadido que "lo mejor sería una repetición electoral".

Por su parte, Cristina Valido, de Coalición Canaria, ha lamentado que "no tener nada nuevo que contar a los periodistas". La diputada ha asegurado que, por el momento, su partido "no tiene negociaciones abiertas con el PSOE" y que, aunque establecen varios pilares importantes de cara a un posible apoyo, "Coalición Canaria es una fuerza política que siempre está dispuesta a hablar".

Esos pilares son, fundamentalmente, tres: la agenda canaria (incluido el pago de la cantidad pactada en los últimos Presupuestos Generales del Estado todavía no embolsada), el rechazo a la amnistía y la incorporación o no de ministros de Sumar en el eventual Gobierno. Sin embargo, Valido ha matizado que "no podemos poner líneas rojas sin saber lo que propone la otra parte", en referencia a que todavía no se ha producido ningún contacto entre ambos partidos.

El PNV alerta: "Nadie desea que se repitan las elecciones"

El PNV no ha ofrecido ninguna rueda de prensa tras la reunión de Aitor Esteban con Felipe VI, que ha durado unos 40 minutos, según fuentes de la formación jeltzale. Donde sí han hablado, en cambio, ha sido en la Cadena Ser. En una entrevista esta mañana del lunes, el lehendakari Iñigo Urkullu ha ahondado en la idea de que Sánchez "necesitará todos los votos todo el tiempo" y que los posibles apoyos que el socialista pueda recabar para su investidura "no son un cheque en blanco".

Urkullu cree que "nadie desea que se repitan elecciones", pero también considera que si no "se sientan las bases de un acuerdo político claro", la legislatura será "complicada" y existe el riesgo de ir de nuevo a elecciones "en un corto plazo". Los cinco votos favorables del PNV son fundamentales para que Sánchez logre su investidura. En un sentido opuesto al de Esparza o Valido, Urkullu se ha mostrado favorable a la amnistía. "Tiene que ser un ejercicio de restitución de lo que nunca debió ser", ha opinado: "Existe la posibilidad de que aquello que se judicializó se desjudicialice".