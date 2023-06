El colaborador de TVE que relacionó a Podemos con ETA pide disculpas: "El comentario fue improcedente"

El pasado viernes 9 de junio, Luis Arroyo, colaborador habitual del programa de TVE Hablando Claro, vinculó unas declaraciones de Ione Belarra, secretaria general de Podemos, sobre la unidad de la izquierda con ETA. Las palabras de Arroyo, consultor de comunicación y presidente del Ateneo de Madrid, provocaron la denuncia de Roberto Lakidain, consejero de RTVE a propuesta precisamente de Podemos, ante la directora de RTVE, Elena Sánchez.

"Es que, primero, parece, parece una declaración de ETA, casi, ¿no? Estoy hablando de la comparecencia. Pero digo, el tono, ¿sabes?, en la negociación. Oye, vamos a ver... no estoy diciendo que Podemos, ni por lo más remoto, sea ETA, no, no", señaló Arroyo en su intervención en Hablando Claro.

Lakidain denunció la intervención de Arroyo en Hablando Claro ante Elena Sánchez el mismo viernes en un escrito. El consejero Lakidain pidió a Elena Sánchez que ordenara el cese de las colaboraciones de Arroyo en la televisión pública.

Las declaraciones de Arroyo también provocaron una fuerte reacción en las redes sociales. Twitter se llenó de críticas a Arroyo.

Arroyo ha respondido este lunes con una carta a Elena Sánchez y al propio Lakidain en la que reconoce su error y pide disculpas por un comentario "confuso e improcedente".

"Pido disculpas por haberlo hecho. Si tengo ocasión, podré hacerlo también en antena. Pero corregí de inmediato lo que dije y de manera reiterada", añade Arroyo en su carta.

En declaraciones a Público, Arroyo se ratifica en lo expresado en su carta y añade: "En ningún momento quise decir lo que dije. Admito que me equivoqué y me disculpo".

En su carta, el colaborador de Hablando Claro declara que se pone "a disposición" de la dirección de RTVE "para lo que requieran".

En este sentido, ni Elena Sánchez ni ningún representante de la televisión pública o de la dirección del programa han reaccionado a la polémica. Es más, Arroyo ha confirmado que "nadie de RTVE se ha puesto en contacto conmigo", por lo que asume que sigue siendo colaborador de TVE.

Lakidain reconoce el gesto de Arroyo

El consejero Lakidain ha reaccionado a las disculpas públicas de Luis Arroyo. "Las disculpas de Luis Arroyo, por su improcedente comentario, hay que agradecerlas, dicen mucho y bien de él, de cómo entiende la responsabilidad de ejercer como comentarista de la actualidad en un medio de comunicación generalista, especialmente exigente en los medios públicos. Ojalá su ejemplo cale y lo hagan suyo el conjunto de tertulianos y tertulianas, fundamentalmente los que parecen entender la opinión como una herramienta de combate político".

Lakidain, sin embargo, echa en falta la disculpa de los responsables del programa Hablando claro. "En este caso, ha sido en una emisión de TVE donde se ha asociado disparatadamente a Unidas Podemos con ETA y por tanto, sí o sí, TVE debería rectificar", concluye Lakidain.