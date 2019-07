La Fiscalía de la Comunitat Valenciana ha concluido que no ve indicios de la posible comisión de un delito en la petición de documentación del grupo Vox en Les Corts referida a ayudas al colectivo LGTBI, aunque considera que puede haber discriminación o intromisión en la intimidad.

La Fiscalía ha contestado así a la petición del presidente de Les Corts Valencianes, Enric Morera, de que expusiera su criterio sobre dicha documentación solicitada por Vox, que a juicio del presidente de la Cámara autonómica podía "contravenir la legalidad vigente".

La respuesta remitida por la Fiscal Superior de la Comunitat Valenciana, Teresa Gisbert, concluye que los hechos expuestos no presentan indicios de la posible comisión de un hecho delictivo, y archiva en consecuencia el expediente gubernativo que abrió a raíz de la comunicación de Les Corts.

Según el escrito de la Fiscalía, facilitado por Les Corts, de la comunicación trasladada por el presidente de la Cámara "no se desprende, de entrada, indicios de la posible comisión de un delito, por no apreciarse la existencia de ninguno de los hechos" previstos en el artículo 510 del Código Penal, por lo que "no procede" incoar diligencias de investigación penal.

Sin embargo, añade la Fiscalía, la solicitud de información formulada por Vox "puede constituir una forma de discriminación", al estar referida "exclusivamente" al colectivo LGTBI.

Asimismo, indica que debe tenerse en cuenta la ley orgánica de Protección de datos, pues contestar dicha solicitud de información "podría suponer desvelar la orientación e identidad sexual de los afectados, lo que podría implicar una intromisión en su intimidad".

La Mesa de Les Corts acordó el pasado 4 de julio poner en conocimiento de la Fiscalía la petición de Vox sobre las subvenciones a los colectivos LGTBI, incluidas las cantidades asignadas a actividades con menores, y las estadísticas de los casos de violencia de género desde 2004, para conocer su criterio antes de acordar o no la remisión al Consell de esa solicitud.

El presidente de Les Corts propondrá ahora a la Mesa la tramitación de la petición, adjuntando el documento del Ministerio Fiscal para que el Consell lo tenga en cuenta a la hora de efectuar su contestación "para no incurrir en discriminación ni en la revelación de datos íntimos", según un comunicado de la Cámara.