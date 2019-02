La defensa del excomisario José Manuel Villarejo va a solicitar al Juzgado de lo Penal número 48 de Madrid que llame a declarar como testigo a la examiga del rey emérito, Corinna Larsen, en el juicio aún por señalar en el que se le acusa de calumniar al director General del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán.

Según han informado fuentes de la defensa de Villarejo, el objetivo es que Corinna Larsen testifique ante el juez que recibió amenazas de Sanz Roldán y confirme así lo dicho por el excomisario en un programa de televisión en junio de 2017 no era una calumnia sino un hecho.

Villarejo afronta en este juzgado una pena de un año de cárcel por un delito de calumnias contra Sanz Roldán, a quien la Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado que se llame como testigo, según el extracto del escrito de acusación que el Ministerio Público difundió este miércoles.

No obstante, la Fiscalía solicita otro año más de prisión para el excomisario por denuncia falsa, en relación a la que interpuso sin éxito -no se admitió a trámite y tampoco se consideraron sus recursos y apelaciones- contra un periodista que publicó un artículo relativo a sus "tentáculos" en el poder judicial.

Aquella pieza estaba ilustrada con una imagen de Villarejo bajando de un avión que, según su denuncia, formaba parte de un dossier del CNI sobre una operación antiterrorista en la que había participado. Presentó denuncia por revelación de secretos, pero Fiscalía y Abogacía del Estado acabaron incoando acciones contra él por un presunto delito de denuncia falsa.

Mandos policiales y periodistas

En esta línea, la defensa del excomisario solicita asimismo que se llame en calidad de testigos a Esperanza Casteleiro Llamazares, exresponsable del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO); Eugenio Pino, ex director General Operativo de la Policía, Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Interior, y José Luis Olivera, ex director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).

Asimismo, quiere que comparezcan como testigos en el juicio los periodistas Esteban Urreiztieta, Manuel Cerdán, Casimiro García-Abadillo y Javier Ayuso, autor del reportaje que motivó su primera denuncia.

Villarejo está en prisión provisional por orden de la Audiencia Nacional desde noviembre de 2017 investigado entre otros, por delitos de organización criminal, cohecho, malversación, extorsión y blanqueo, pero tiene también procedimientos abiertos en los juzgados de Plaza de Castilla.

Es el caso de este asunto pero también de otro por el que Fiscalía pide para él 4 años de cárcel, en relación a la grabación y posterior difusión de una conversación que mantuvo el comisario de Policía Nacional Marcelino Martín Blas con miembros del CNI sobre el llamado caso pequeño Nicolás.