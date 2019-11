Horas antes de que la entonces presidenta Susana Díaz (PSOE) convocase hace algo más de un año las elecciones autonómicas que acabarían a la postre con la hegemonía socialista en Andalucía, el presidente del PP, Juanma Moreno, –hoy presidente de la Junta de Andalucía–, se hizo una foto en la puerta del burdel Don Angelo en Sevilla.

Moreno pretendía con ello meter en la agenda política y mediática en las fechas previas a los comicios lo que se conoce como el escándalo de la Faffe (Fundación Andaluza Fondos de Formación y Empleo), una fundación de la Junta de Andalucía que gestionó entre 2003 y 2011 más de 250 millones de euros en fondos contra el paro.

En esa fundación, que el expresidente José Antonio Griñán liquidó en el año 2011, la justicia investiga hoy un rosario de irregularidades, entre las que se cuentan concesión de millonarias subvenciones sin los requisitos ni la justificación pertinentes, numerosas contrataciones presuntamente fraudulentas, y también gastos en burdeles efectuados por el exdirector de la fundación, Fernando Villén. Las pesquisas judiciales y de la Guardia Civil revelaron que durante seis años, entre 2004 y 2010, Villén gastó presuntamente al menos 31.969 euros en 43 pagos en los prostíbulos Don Angelo, Club Top Show, Sala Deluxe, La Casita, y Bahía Dos.

En la Faffe, los directivos tenían acceso a trece cuentas corrientes y ocho tarjetas de crédito: dos Visa, cinco American Express y una Mastercard. La Guardia Civil tiene documentado que Villén al menos efectuó pagos con esas tarjetas para “gastos personales” por importe de más de 80.000 euros.

El PP, que hoy domina junto a Vox y Ciudadanos, en una férrea alianza de intereses, el Parlamento autonómico, se ha empeñado en que nadie en Andalucía se olvide de esos episodios, ciertamente aberrantes, y ha programado, junto a sus socios, para este jueves y este viernes –es decir, a días de las generales– una sesión cuádruple –de mañana y tarde– de comparecencias destinadas fundamentalmente a erosionar al PSOE y a desincentivar el voto a las izquierdas.

Para llevar a efecto su objetivo político –dañar las expectativas electorales del PSOE el 10-N– PP, Ciudadanos y Vox están dispuestos a llevarse por delante el prestigio de una comisión de investigación –al igual que ya hicieron con otra que crearon en el Senado la pasada legislatura y a la que iban ellos solos– que los estrategas conservadores quieren transformar en un espectáculo de fuegos artificiales: El viernes a las 18.30 comparece el dueño del burdel Don Angelo, José Ruiz. Es decir, que lo que diga, si acude, estará en todos los medios de comunicación el mismo día de la jornada de reflexión.

La idea del PP es mezclarlo todo y meter en una encerrona a toda la cúpula socialista de los últimos años. Así, este jueves la mayoría –las decisiones de las comisiones de investigación se adoptan atendiendo al criterio de voto ponderado– que conforman Vox, PP y Ciudadanos ha decidido convocar, en turno de mañana, a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, bajo quienes funcionó la Faffe. Sin embargo, ni uno ni otro están investigados por la justicia por las actividades de la extinta Faffe. Sí lo está Villén, el presidente de la fundación, y otros directivos.

Y, en turno de tarde, Susana Díaz y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Ni la una ni la otra tienen nada que ver con las actividades de la Faffe. La primera llegó al Ejecutivo cuando la Faffe ya no existía y la segunda era consejera de Salud. Es decir, a priori, nada que ver con la gestión de fondos para el empleo.

Pero el objetivo de la derecha es otro. Enfangar y que el fango salpique y ponga perdido a todo el PSOE. Y todo ello retransmitido en directo por Canal Sur.

El PSOE se rebela

Contra esta maniobra de la derecha y la ultraderecha, el PSOE se ha rebelado. De momento, Montero ya ha anunciado que no acudirá. La ministra envió un escrito al Parlamento en el que informaba, al igual que ya hiciera la exministra de Empleo de Mariano Rajoy (PP), Fátima Báñez, en la comisión de los Fondos de Formación, de que no iba a acudir. El Consejo de Estado y la jurisprudencia más reciente avala que las ministras del Gobierno de España no están obligadas a acudir a los parlamentos autonómicos, según argumenta la ministra en su escrito, indicaron a Público fuentes de Hacienda.

Está por ver además que acudan también a la comisión los expresidentes José Antonio Griñán y Susana Díaz. Algunas fuentes consultadas por Público indicaron que ni él ni ella irán porque no se les ha notificado por los conductos oficiales que tienen que comparecer. Que no tiene la citación. Según las fuentes consultadas, el expresidente Chaves sí irá a la comisión, porque sí ha recibido la notificación.

El articulo 502 del Código Penal recoge lo siguiente: “Los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de comparecer ante una Comisión de investigación de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, serán castigados como reos del delito de desobediencia. Si el reo fuera autoridad o funcionario público, se le impondrá además la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años”.

Y el reglamento de la Cámara Autonómica en su artículo 52.2 regula las notificaciones y la forma que estas deben tener. Así, “los extremos sobre los que deba informar la persona requerida deberán serle comunicados con quince días de antelación, salvo cuando, por concurrir circunstancias de urgente necesidad, se haga con un plazo menor, que en ningún caso será inferior a tres días”. Y añade: “En la notificación, dicha persona será informada de sus derechos y obligaciones conforme a lo dispuesto en este Reglamento, y podrá comparecer acompañada de quien designe para asistirla”.

Por tanto, si no se ha recibido el apercibimiento, “esto es, la advertencia en la convocatoria de la posible responsabilidad penal a que dará lugar la incomparecencia”, no puede haber condena, según recoge la profesora de la Universidad de Alicante, María del Mar Carrasco en el estudio Tutela penal de las comisiones parlamentarias de investigación y de la actividad de otros órganos constitucionalmente reconocidos.

“Susana Díaz, María Jesús Montero, Manuel Chaves y José Antonio Griñán tienen la obligación de comparecer y de hacerlo mañana. El Parlamento de Andalucía no es ningún cortijo, el Parlamento es el poder legislativo andaluz, el máximo órgano de representación de todos los andaluces, y le debemos máxima lealtad y respeto”, dijo, por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Sergio Romero, este miércoles por la mañana, ante la perspectiva de que no acudirían.

Romero censuró que el PSOE alegara que el Parlamento “no era su centro de trabajo” cuando la comisión de investigación remitió al Grupo Socialista la notificación para su comparecencia, según recoge Europa Press.

El portavoz del PP, José Antonio Nieto, también manifestó que no tenían constancia de si Griñán y Díaz habían recogido la notificación que se les envió.

Amparo a la presidenta

El portavoz parlamentario del PSOE, José Fiscal, arremetió este miércoles con dureza contra lo que tachó de “uso indecente” del Parlamento y pidió amparo a la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, para que retrase las comparecencias hasta después de las elecciones.

Mediante un escrito, registrado este lunes, Fiscal manifiesta que Vox, PP y Ciudadanos deciden la fecha de las comparecencias “una vez se conoce la fecha de celebración de las elecciones y en contra del calendario aprobado” previamente y denuncia: “La celebración de estas sesiones a dos días de las elecciones generales constituye un clarísimo atentado contra la neutralidad política que debe presidir el comportamiento […] del Parlamento de Andalucía en el período electoral”.

“Aprovechando la cobertura aparente de unas sesiones de trabajo de un órgano parlamentario se pretende en realidad –añade el escrito de Fiscal– colocar a un partido político, en este caso, al PSOE, en una posición de desventaja electoral frente a los demás”.

Nieto, el portavoz del PP, dijo que el PSOE había presentado el escrito “fuera de plazo” y que estaba fuera de toda “lógica”. Nieto se preguntó por qué el PSOE había esperado tanto tiempo para presentar ese escrito y por qué no planteó las alegaciones pertinentes en la propia mesa de la comisión de la Faffe. Será esta mesa la que verá finalmente este jueves el escrito del PSOE.