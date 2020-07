La Comisión para la Reconstrucción Económica y Social afronta este viernes su última sesión, en la que los grupos deberán aprobar una serie de conclusiones en diferentes ámbitos (económico, sanitario, Unión Europea y Políticas Sociales), que a finales de julio se debatirán en el Pleno del Congreso. Esta última sesión ha arrancado arrastrando una de las polémicas de la semana: la repetición de una votación para que el PSOE rectificara su posición sobre la reforma laboral (pasando de un 'sí' inicial a un 'no' definitivo).

Esta medida está contenida en una enmienda que EH Bildu llevó el pasado miércoles al grupo de reactivación económica de la comisión de reconstrucción. Cuando se votó la derogación de la reforma laboral, el PSOE (representado en ese grupo por el diputado Pedro Casares) votó a favor, dando lugar a una mayoría que permitía incorporar esa enmienda al borrador de conclusiones del documento económico de la comisión.

Sin embargo, una hora después de la votación, acudió a la comisión el secretario general del Grupo Socialista, Rafael Simancas, para pedirle a la coordinadiora del grupo, la socialista Luz Martínez Seijo, que se repitiera la votación, una petición que Seijo aceptó. La votación se repitió (gracias al apoyo del PP a la exigencia del PSOE) y los socialistas votaron en contra.

Este evento fue duramente criticado por Bildu, que manifestó que tenía dudas jurídicas sobre el hecho de que se pudiera rectificar un asunto votado y aprobado, motivo por el que el grupo vasco pidió amparo a la Mesa de la comisión de reconstrucción, presidida por el socialista Patxi López. Este mismo viernes, antes de arrancar la comisión, la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, se ha interesado por la tramitación de su petición.

López le ha comunicado que, con el aval de los letrados, su petición había quedado desestimada, y que la Mesa daba por válida la repetición de la votación. Uno de los argumentos jurídicos dados por el propio presidente es que la enmienda de Bildu sobre la derogación de la reforma laboral llegaba viva a la última sesión de la comisión y que, por lo tanto, aún podía ser votada y aprobada (algo que previsiblemente no ocurrirá, dado el rechazo que mantienen el PSOE y el PP).

ERC ve la decisión de la Mesa como un "atropello"

Sin embargo, Aizpurua ha insistido en que su queja se fundamenta en que el asunto había sido "votado y aprobado" y, por lo tanto, ya debería estar incluido en el borrador económico de la comisión. La propia portavoz de Bildu, así como el de ERC, el de Compromís y el del BNG han apoyado a Aizpurua y han calificado de "atropello" la decisión de la Mesa de la comisión.

Cuando ha llegado su turno, el portavoz de Unidas Podemos en la Cámara, Pablo Echenique, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a estos grupos: "Nuestro grupo votará a favor de esa enmienda; pero independientemente de si aparece o no, quiero garantizarles que forma parte del acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Podemos y, viendo la trayectoria del Ministerio de Trabajo, puedo afirmar que a la reforma laboral del PP no le van a quedar ni los palos del sombrajo; y si no, tiempo al tiempo".

Echenique ha precisado que ha parafraseado al diputado de Unidas Podemos Rafael Mayoral. En el grupo de reactivación económica los de Pablo Iglesias votaron a favor de la derogación de la reforma laboral y de otras enmiendas como la aprobación de un impuesto para las grandes fortunas.