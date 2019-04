Las palabras "centralidad", "moderación" y "centro derecha", han sido las más repetidas por los 'populares' a la entrada de Génova 13. El PP afronta este martes la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, en la que se reúnen los barones territoriales 'populares' para analizar los comicios del domingo. La moderación -desaparecida, por momentos, durante la precampaña- ha vuelto al vocabulario de los 'populares'. Los líderes autonómicos han pedido hacer autocrítica a la vez que han mostrado su apoyo a Casado.

El actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha acudido con retraso a la sede de los 'populares', pero ha mostrado su apoyo al líder del PP:

A veces en política uno tiene que mover pie a la izquierda o a la derecha pero nunca dejar el centro. Los proyectos de mayoría se hacen desde posiciones de centro".

Uno de los primeros en aparecer ha sido el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, que se ha mostrado convencido de que se recuperarán de cara a las elecciones de mayo, siempre que subsanen los fallos que les han llevado a perder más de la mitad de sus escaños: "Esto no se trata de dar bandazos ni ir a ninguna parte, sino de corregir aquello que no haya podido funcionar" .

En esta misma línea, aunque con distintos matices, se han pronunciado otros dirigentes regionales, que han destacado que Pablo Casado lleva apenas 10 meses como líder del Partido Popular, y que el liderazgo se ha de consolidar con el tiempo. El extremeño José Antonio Monago, ha subrayado que el de Casado "es un liderazgo nuevo en unas elecciones que era realmente muy difíciles, con un entorno fragmentado y que ha estado bien dirigida desde la presidencia para fragmentar al centro derecha. Ha tenido una tormenta perfecta", ha zanjado.

El presidente de PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido a Casado y se ha mostrado convencido de que los resultados de las generales no se trasladarán a su comunidad, donde el partido es "un modelo de éxito". Mañueco ha apelado a realizar "una oferta desde la moderación y desde el centro de la política a todas las personas del centroderecha para que vuelvan a confiar en nosotros. Hay que hablar de la gente", ha subrayado.



La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que están notando ya "un efecto rebote de muchísima gente que, habiendo votado a otras formaciones, han dicho que piensan volver a casa porque somos garantía" y ha destacado que va a seguir con la misma estrategia: "El PP nunca ha abandonado el centro y Casado tampoco. Este escenario es el de siempre: no tenemos que inventar nada ni cambiar nada, más que seguir confiando en lo que nos ha traído tanta prosperidad en Madrid".

El candidato al Parlamento Europeo, José Manuel García Margallo, ha destacado que el partido no debe mimetizarse con Vox y ha indicado que el partido se ha visto abocado al peor resultado de su historia por las "tres C": crisis, corrupción y cuestión catalana. "Las circunstancias ajenas han ayudado. La irrupción de Vox ha fragmentado el voto de centroderecha, ha movilizado a la izquierda y ha dado alas al soberanismo. Ahora hay que perfilar y definir un proyecto que nos permita ser reconocibles, y eso no pasa por mimetizarnos con proyectos políticos como Vox, que pertenecen a una cultura política radicalmente distinta a la nuestra".