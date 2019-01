La reunión de este lunes del Comté Electoral del PSOE sirvió para fijar el calendario del partido hasta las elecciones municipales, autonómicas y europeas del próximo 26 de mayo, que recogerá tres grandes eventos y un Comité Federal.

El portavoz adjunto del Comité Electoral, Felipe Siciia, explicó que al mismo tiempo se trasladará el programa marco para los comicios municipales y autonómicos a las agrupaciones locales del partido, para su debate y enmienda, de tal forma que pueda ser aprobado definitivamente el próximo 6 de abril, fecha en la que se ha convocado el Comité Federal, donde también se aprobarán las listas.

Sicilia explicó que antes de la fecha electoral el PSOE quiere ir preparado con tres grandes encuentros que se celebrarán los meses de febrero, marzo y abril; enmarcándose cada uno en una de las tres elecciones que se celebran.

El secretario de Comunicación, Acción electoral y Programa del PSOE , Felipe Sicilia, durante la rueda de prensa tras la reunión del Comité Electoral del partido en la sede de Ferraz. EFE/ Ballesteros

El primero será en Madrid los días 22, 23 y 24 de febrero, para celebrar la Convención de los partidos socialdemócratas europeos, a la que se espera la asistencia de Frans Timmermans, y de todos los líderes y candidatos de las formaciones socialdemócratas en Europa.

En dicho encuentro se abordarán fundamentalmente tres asuntos; el Estado de Bienestar, una nueva fiscalidad y feminismo, tres temas que la socialdemocracia quiere lidedar.

Ya en marzo, los días 22,23 y 24 de marzo, se celebará la II Escuela del buen gobierno, también en Madrid, para preparar a los candidatos y reflexionar sobre las propuesta que pueden plantear los socialistas en los distintos territorios. En este encuentro participarán todos los presidentes autonómicos del PSOE y los nuevos candidatos.

Finamente, los días 26,27 y 28 de abril el PSOE convocará una Convención Municipal para reunir a sus alcaldes y candidatos a las elecciones, para abordar la problemática municipal y hacer nuevas propuestas.

Felipe Sicilia se mostró esperanzado de que el PSOE irá más que preparado a los tres comicios y mostró su plena confianza en que conseguirá ser el partido más votado.

Por otra parte, el portavoz del PSOE, al ser preguntado por las palabras de Alfonso Guerra en la que dijo que "algunas dictaduras son al menos eficaces en los económico y que la de Maduro no vale para nada", se limitó a decir que respetaba la figura del ex vicepresidente del Gobierno, pero que no entraba a comentar sus palabras.