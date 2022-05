Compromís, Más País, Equo, Chunta y MES profundizan su entendimiento a las puertas de un nuevo ciclo electoral

Compromís ha llenado la plaza del Pilar de València para la presentación pública de los Acords del Túria, firmados esta mañana entre los valencianistas, Más País, MÉS per Mallorca, Chunta Aragonesista y Equo. Con este pacto se consolida orgánicamente un espacio que hace años que se viene consolidando, des de las elecciones europeas del 2019 –aún sin Más Madrid- y las generales del mismo año –en las que MÉS per Mallorca se presentó por libre.

Compromís marca así músculo político. No solo es la formación con más poder institucional de las presentes, sino que también es el punto de encuentro de diferentes formaciones que no han interactuado antes entre ellas. El "pal de paller" [palo de pajar], tal como lo han nombrado en el acto de un espacio político con voluntad de influencia estatal y aspiraciones de crecer e implantarse en más territorios.

"Estoy muy a gusto aquí y esto se nota. No se hace nada importante si no se está a gusto", ha destacado Iñigo Errejón, líder de Más País, en el inicio de la presentación de lo que han definido como "una familia política". Una "familia" conformada a partir de seis puntos básicos y un poco genéricos: mejor financiación y auto-gobierno para los territorios, fortalecimiento de los servicios públicos, una transición ecológica ambiciosa, soberanía energética, cultura de la paz y lucha feminista y una economía al servicio de las personas.

Un programa básico que, en palabras del diputado de Compromís, Joan Baldoví, tiene que servir para "crear ilusión" e "ir a las elecciones sabiendo que lo hacemos mejor que la derecha". El nuevo ciclo electoral que está por llegar ha sido el protagonista en la mayoría de las intervenciones. "No hacemos esto para aguantar el chaparrón de la extrema derecha, sino que somo garantía de una vida mejor para las personas", ha resumido Silvia Mellado, coportavoz de Equo.

La legislatura, "en una bifurcación"

Errejón: "Sánchez tiene que decidir a quien proteger, si a la gente trabajadora, cuya vida cada vez está más difícil, o a los de arriba"

Según Errejón, la "legislatura se encuentra en una bifurcación", ya que el Gobierno "no puede contentar a todos como cuando las cosas van bien", y, en un momento de crisis, "Sánchez tiene que decidir a quien proteger, si a la gente trabajadora, cuya vida cada vez está más difícil, o a los de arriba". "Si el Gobierno se olvida de quien le votó y para que y no hace que la crisis la paguen los que más tienen para proteger a los de abajo, este Gobierno no repetirá".

En la misma línea, el senador de Més per Mallorca, Vicenç Vidal, ha recordado que "un modelo económico que genera precariedad y pobreza es necesario cambiarlo, y los cambios son posibles", en relación con el modelo balear de turismo masivo, aunque ha lamentado la "oportunidad perdida" de los fondos europeos de Next Generation.

En su intervención de clausura, Baldoví ha pedido entre los fuertes aplausos de los asistentes que "se olviden que viene la extrema derecha, si no los que venimos somos nosotros, y venimos a ganar".

Además de Errejón, Baldoví, Mellado y Vidal, ha intervenido en el acto el presidente de la Chunta Aragonesista, Joaquín Palacín, quien ha saludado la creación de "un espacio de colaboración, en igualdad, lealtad y descentralización, con objetivos de largo recorrido". También los diputados autonómicos de Compromís, Aitana Mas y Juan Ponce, y la coordinadora general de Més Compromís –la principal fuerza de Compromís- Àgueda Micó, que ha oficiado de presentadora.