La Comunidad de Madrid asegura que las medidas del Gobierno son "peores y más ineficaces" que las que estaban en vigor

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso librará la guerra con el Ejecutivo central en los tribunales, pese a la reticencia de Ciudadanos, socio del PP en la región. El consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, y el titular de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, han anunciado que el gobierno autonómico ya ha interpuesto un recurso contencioso administrativo en la Audiencia Nacional contra la orden del ministerio de Sanidad que obliga a restringir la movilidad en la capital y otros nueve municipios

Desde el Ejecutivo madrileño entienden que no se produjo un consenso en el Consejo Interterritorial que se celebró el pasado miércoles, donde se aprobó por mayoría la propuesta del ministerio de Sanidad. "Consenso significa que no puede haber ningún voto en contra. Tenemos la obligación de defendernos", ha señalado Enrique López, que ha afirmado que hasta que el órgano judicial no se pronuncie al respecto no se va a poder sancionar a los ciudadanos que no cumplan con las restricciones.



La Comunidad de Madrid considera que "se ha producido una invasión de competencias" por parte del ministerio de Sanidad. A juicio del consejero de Justicia "son peores y mas ineficaces de las que estaban en vigor". "Provocan y pueden provocar caos en consecuencia de la forma en la que están redactadas", ha dicho. Por su parte, Ruiz Escudero ha defendido que las medidas aplicadas por la Comunidad de Madrid "están dando resultados" y ha criticado la "imposición" del Gobierno central. "Quieren sumir a Madrid en un caos", ha dicho.

La decisión de recurrir a la Justicia se toma sin el visto bueno del vicepresidente de la región, Ignacio Aguado, que pidió públicamente dejar atrás "las peleas en ruedas de prensa y en los tribunales", un mensaje que también comparte la dirección de Ciudadanos en su conjunto. Sin embargo, para López no se ha producido ningún tipo de "contradicción" en el seno del Gobierno sino que son "acciones conjuntas", ha dicho.

La presidenta Díaz Ayuso también se ha pronunciado vía Twitter y ha trasmitido un mensaje similar al expresado por los consejeros en rueda de prensa. "Desde mañana podrás llegar a Madrid desde Berlín pero no desde Parla. Gracias por el caos, Pedro Sánchez", ha escrito.