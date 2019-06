La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está dispuesta a revisar las leyes de identidad sexual y contra la LGTBifobia autonómicas porque quiere "evitar cualquier tipo de abuso y desmán por un lado y por el otro" y rechaza "adoctrinamientos" aunque no retrocederá, ha dicho, en el apoyo al colectivo LGTBI.

La candidata del PP ha valorado de esta forma la petición de Vox, que quiere derogar los artículos de estas leyes que a su juicio obstaculizan "la libertad de los padres para educar a sus hijos" y ha pedido no abordar temas sensibles, como el del colectivo LGTBI o la inmigración, como un debate de "foclore" para dividir.

"Si consideran que dentro de la ley hay aspectos que se pueden mejorar, se puede tratar y ver.. si se considera que es un tema que se politiza porque han entrado las asociaciones. Quiero evitar cualquier tipo de desmán, por un lado y por el otro", ha asegurado Ayuso en rueda de prensa en la Asamblea de Madrid.

También ha señalado la candidata del PP que "hay familias que están preocupadas porque consideran que puede haber algún tipo de abuso por parte de alguna organización de este colectivo" y que "se mirará".

"No quiero que haya abusos, adoctrinamientos ni imposiciones", ha defendido la dirigente del PP, que ha rechazado que se divida porque considera que la diversidad y los derechos de gais, lesbianas o transexuales es "un tema superado".

Donde haya acoso en el aula, personas señaladas o discriminación por orientación sexual habrá apoyo de la Comunidad de Madrid, ha defendido y ha señalado que será "un pilar" de su gobierno "avanzar en el respeto" y la "diversidad".

También se ha referido a la inmigración, donde Vox ha pedido expatriar a los menores extranjeros no acompañados (Menas) que vivan en la región o eliminar ayudas a la inmigración ilegal, que el partido de Santiago Abascal no ejemplifica.

"De nosotros no depende repatriar nadie", ha dicho la candidata del PP, que pide tratar estas realidad con "respeto" y "cautela" —se está hablando de menores, ha apuntado— porque no quiere que "todo aquello que no era un debate hace cinco años se convierta en folclore para dividir".

Díaz Ayuso ha pedido además fijar ya una fecha para la investidura y que "ya por el camino" se entiendan los tres partidos viendo diferencias y matices. No quiere agotar el plazo de la negociación dado por Vox —hasta las 14.00 del próximo 2 de julio— porque no van bien "de plazo" y llevar el debate a septiembre es a su juicio "irresponsable" e "innecesario".

Y después de que el candidato de Ciudadanos, Ignacio Aguado, haya dicho que no negociará con partidos que "frivolicen con la violencia machista, que estigmaticen a los inmigrantes, que ataquen al colectivo LGTB y a los derechos y libertades", Díaz Ayuso ha asegurado que si Cs no se sienta con la formación de extrema derecha lo hará ella porque los votantes de Rocío Monasterio también deben verse respetados.

La candidata del PP defiende que en "líneas generales" pueden entenderse en "muchos aspectos" y ha citado la bajada de impuestos o la revisión de subvenciones, porque aunque el Ejecutivo saliente sea del PP aspira a hacer un gobierno a su manera, y ha defendido que en la Comunidad hay ya una administración austera y no "chiringuitos", y que existe la libertad educativa.