Isabel Díaz Ayuso sigue criticando abiertamente los últimos movimientos de su socio de Gobierno, Ciudadanos. La presidenta de la Comunidad de Madrid considera "inquietante" el acercamiento entre los naranjas y el PSOE en política nacional después de que la formación dirigida por Inés Arrimadas pactara las últimas dos prórrogas del estado de alarma, el decreto de nueva normalidad y 3 de los 4 documentos de la comisión de reconstrucción en el Congreso.

Para Ayuso, un Cs más cercano al Gobierno convierte a su socio en una formación voluble e "imprevisible". "No sabes qué puedes esperar de ellos", ha señalado en una entrevista en el diario La Razón, lo que a su juicio "genera incertidumbre y desconcierto". Es más, la líder del Ejecutivo madrileño no se atreve a afirmar que la legislatura durará cuatro años. "Estamos haciendo un buen trabajo por Madrid, en el que poco a poco empiezan a verse datos positivos en empleo. Si nos atenemos a lo importante, lo sensato sería acabarla".



"Son mis socios y si tuviera que volver a pactar con ellos, lo haría, porque han dado estabilidad a nuestro Gobierno. Pero esta estrategia de pactar con la izquierda en la Asamblea, en muchos municipios y a nivel nacional genera mucha incertidumbre", prosigue la dirigente del PP en la entrevista.

Por su parte, el vicepresidente del Ejecutivo madrileño, Ignacio Aguado, se ha defendido destacando la "buena relación" entre los populares y la extrema derecha. "Es evidente que el PP y Vox se llevan bien, que tienen buena relación, que hablan a menudo. Me parece bien", ha afirmado este lunes el político de Cs. "Creo que, al igual que no debería resultar inquietante que hablemos con el PSOE, no debería ser inquietante hablar con Vox. No debería ser inquietante hablar en política. Nunca. Ni intentar tender puentes, ser útil", ha proseguido.

El consejero de Transportes del gobierno regional y exdirigente del PP, Ángel Garrido, ha dado un paso más allá. Ha señalado en declaraciones a Onda Madrid que aunque las discrepancias que puedan existir entre ambas formaciones son mínimas y no afectan a la labor del Ejecutivo autonómico, a él le resulta "inquietante" que el "PP se parezca cada día más a Vox".

Garrido fue presidente de la Comunidad de Madrid con el PP y concurría en la lista para las europeas, pero pocos días antes de las elecciones generales de 2019, Cs anunció su 'fichaje'. A juicio de Garrido, el líder del PP, Pablo Casado, había derechizado a la formación y ya no se sentía representado por el partido. Para él, ambas formaciones son diferentes, pues los naranjas "son una formación de centro" y los populares "ahora mismo son un partido de derechas". "Por eso somos un gobierno en conjunto de centro derecho".

Preguntado sobre si el candidato del PP a la Presidencia de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se parece a Vox por militar en el partido, Garrido ha señalado que ne "no se parece nada" y que quizás por ello no llega las siglas del PP durante la campaña electoral.