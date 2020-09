Ciudadanos seguirá gobernando en la Comunidad de Madrid de la mano del PP. Y lo hará "por lealtad" al acuerdo firmado por populares y naranjas hace poco más de un año. Sin embargo, las fuentes consultadas por Público en la Asamblea madrileña admiten que "es difícil" gobernar con la presidenta Isabel Díaz Ayuso, porque siempre "tienen que justificar sus salidas de tono". "Nos pasamos la vida apagando fuegos que ella misma provoca… sería mucho más fácil con cualquier otro del PP", admiten las citadas fuentes, que ponen de ejemplo al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

La negociación para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) ha reavivado los rumores sobre un posible cambio de gobierno en la Comunidad de Madrid mediante una moción de censura contra Ayuso. Según fuentes del Ejecutivo, a cambio de que los 10 diputados de Cs voten favorablemente a las cuentas, el PSOE estaría dispuesto a hacer presidente a Aguado. Pero, de momento, Cs sigue negándose a apartar a Ayuso "en cualquiera de los escenarios". "Peligraría nuestra credibilidad en el resto de los gobiernos compartidos con el PP" añade un colaborador cercano a Inés Arrimadas.

El consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, Ángel Garrido, lo ha negado de nuevo este lunes. En una entrevista en Onda Madrid ha asegurado que hay un rechazo "absoluto y total" de su formación a apoyar dicha moción. "Nosotros tenemos un compromiso con el PP de gobierno de cuatro años y es exactamente lo que vamos a cumplir, porque además creo que en este momento la mejor opción de gobierno para la Comunidad de Madrid es la de Cs con el PP en coalición", ha afirmado.

La llegada de Arrimadas a la presidencia de Cs el pasado mes de marzo conllevó un cambio estratégico en sus pactos tras el veto que su antecesor, Albert Rivera, estableció al PSOE y más concretamente a su líder, Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno. Arrimadas revoco el veto que ella misma había defendido con vehemencia meses antes, al formar parte de la Ejecutiva de Rivera. Con la intención de llevar a Cs a "la centralidad del tablero", Arrimadas apoyó todas las prórrogas del estado de alarma, negociando las dos últimas a cambio de contrapartidas, así como el decreto de nueva normalidad.

Este entendimiento con Cs ya abrió la puerta a la moción de censura en Madrid hace meses, desde donde Ayuso ha liderado una oposición sin tregua a Sánchez y ha visibilizado la tirantez con su vicepresidente, Ignacio Aguado. Es más, la presidenta madrileña sopesó convocar elecciones anticipadas en la comunidad por la falta de entendimiento entre ambos y admitió que el cambio de estrategia de Arrimadas les convertía en un socio poco fiable. Pese a los desplantes de la presidenta, Ciudadanos rechazó una y otra vez apoyar una moción que necesitaría el apoyo del PSOE y Más Madrid.

Las exigencias de Vox podrían hacer peligrar el Gobierno

Ayuso tiene previsto llevar a la Asamblea regional su proyecto de Presupuestos para 2021 en las próximas semanas. Los 12 diputados de Vox son indispensables para sacarlos adelante y han exigido eliminar el número de consejerías. La portavoz ultraderechista en la Asamblea, Rocío Monasterio, lleva jugando con esa baza desde que el Ejecutivo de coalición echó a andar, por lo que PP y Cs no han podido sacar adelante ni una sola ley en el Parlamento.

Tras el acuerdo de Gobierno entre populares y naranjas se conformaron 13 consejerías, cuatro más que en la última legislatura. Según delimitaron ambas formaciones, ninguno de los consejeros puede ser cesado por el otro partido. Sin embargo, la promesa de Ayuso a Monasterio podría provocar otra crisis en el Ejecutivo.

Cs se convirtió en el blanco a batir por Monasterio durante estos últimos meses. La ultraderechista asegura que el vicepresidente Aguado y el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, son "infiltrados del PSOE" y "socios" de Sánchez y no ha cesado de pedir la destitución de Reyero, que estuvo al frente de la gestión de las residencias de mayores durante las primeras semanas de la pandemia, hasta que Ayuso nombró "mando único" al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

El PSOE solo impulsará la moción si hay "predisposición" de Cs

El portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo, no presentará una moción de censura abocada al fracaso a no ser que vea cierta "predisposición" por parte de Aguado. Así lo expresaron a Público fuentes cercanas al candidato socialista y dirigentes de los principales sectores del PSOE de Madrid, que aseguran que no darán el paso para "gastar esa bala" en dos días de debate.

Otro de los motivos que exponen desde el PSOE para negarse a la moción sin tener los números necesarios es verse atrapados en un doble discurso porque, en palabras de un dirigente madrileño, "es lo mismo que le criticamos a Vox con la moción de censura que ha anunciado contra Sánchez".

Más Madrid es otro de los actores necesarios para que la moción tenga éxito. Desde la formación creen que hay que conseguir de forma urgente que el PP deje de gobernar en la región: "Respetamos los procesos internos y las decisiones de cada partido de la oposición, pero creemos que la situación es de emergencia sanitaria, social y política. Nosotros tenemos un objetivo prioritario: que Ayuso abandone la Puerta de Sol, y tenemos que poner todo lo que esté en nuestras manos para hacerlo posible", explicó recientemente a Público el portavoz de Más Madrid, Pablo Perpinyà.