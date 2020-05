Ciudadanos ve "cada día más derechizada" a Isabel Díaz Ayuso. Los socios de gobierno en la Comunidad de Madrid se encuentran cada vez más distanciados mientras que la dirigente del PP sigue acaparando el foco informativo. Apuntan los 'naranjas' que su marcada oposición al Gobierno central y la estrategia polarizadora que ha llevado durante toda la crisis de la covid-19, obra de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, tiene un objetivo: tratar de recuperar votantes por la derecha, que en las últimas elecciones se decantaron por Vox.

Ayuso apenas lleva un año de alta exposición mediática. Anteriormente había sido diputada la Asamblea de Madrid y también se encargó del equipo de redes de la anterior presidenta, Esperanza Aguirre, que fue su mentora. El exsecretario de Estado de Comunicación con José María Aznar ha jugado un papel determinante en la gestión de la crisis y ha logrado que Ayuso se mantenga en el foco mediático, aunque haya sido a base de polémicas y frases que al más puro 'estilo Trump'.

Fuentes de la formación ‘naranja’ aseguran a este diario que ven "cosas raras" respecto a su socio de Gobierno. Citan algunas de ellas: una supuesta reunión de Ayuso con el líder de Vox, Santiago Abascal, las declaraciones de la presidenta madrileña de alentar a salir a la calle -al igual que hacen los ultraderechistas-, o el tuit de la portavoz de la formación en la Asamblea, Rocío Monasterio, "ofreciéndose más que evidente de entrar en el gobierno con Ayuso", explican.

Ante la deslealtad de Ciudadanos al gobierno de la CM y su traición a los madrileños, ofrecemos nuestro apoyo a la presidenta Ayuso para exigir al gobierno que deje de castigar a una región de España. #ProtejamosEspaña y #ProtejamosMadrid de los socialcomunistas y sus socios. — Rocio Monasterio (@monasterioR) May 15, 2020

Tanto el Partido Popular como Vox niegan que dicha reunión se produjera. Los populares señalan que el encuentro entre ambos dirigentes fue "totalmente fortuito" y se limitó a "una breve conversación" en los pasillos de la Asamblea madrileña. Fuentes del PP madrileño aseguran a este diario que Ayuso no está pensando en "cambiar de socios" y consideran que se trata de un "relato interesado" por parte de Cs para "justificar" una moción de censura.

Monasterio cree que Aguado es un "infiltrado del PSOE"

Asimismo, fuentes parlamentarias admiten que la relación entre los ultraderechistas y el PP es "mucho más cordial" que la de Rocío Monasterio con Ciudadanos. La portavoz de Vox en la Asamblea mantiene unos duros enfrentamientos con el vicepresidente Ignacio Aguado durante las sesiones plenarias, al que acusa de ser un "infiltrado del PSOE", y aunque también critica abiertamente al PP, se encuentra mucho más cómoda con Ayuso.

Recientemente la diputada ha criticado al portavoz de Cs en el parlamento madrileño, César Zafra, después de que este llamara 'Cayetanos' a los manifestantes reunidos en el barrio de Salamanca para pedir la dimisión de Sánchez y que no guardaron las distancias de seguridad obligatorias por el estado de alarma. "Mira,César, uno de estos que tú llamas Cayetanos! ¡Qué poco entendéis a los españoles!", escribió Monasterio en su cuenta.

Pedís libertad con aglomeraciones. Sed responsables para que pronto la libertad sea para todos. #cayetanos 🇪🇸 pic.twitter.com/RnwrUhtYMw — César Zafra 🖤🇪🇸 (@CsarZafra) May 14, 2020

"Nunca criticaré una protesta legítima contra el Gobierno. Ahora, siempre me parecerá mal que alentéis a la gente a ponerse en peligro y a no guardar la distancia de seguridad para que tú ganes tu cuota de protagonismo", le contestó Zafra. A lo que Monasterio volvió a responder: "La gente va voluntariamente a manifestarse contra el gobierno socialcomunista al que apoyáis, y yo confío en su responsabilidad individual, ¿tú no? ¡Menudo liberal estás hecho".

La gente va voluntariamente a manifestarse contra el gobierno socialcomunista al que apoyáis, y yo confío en su responsabilidad individual, ¿tú no? ¡Menudo liberal estás hecho! 😂😂😂 @csarzafra https://t.co/CsvQN4l6BU — Rocio Monasterio (@monasterioR) May 18, 2020

El ‘sí’ de Ciudadanos a la prórroga del estado de alarma granjeó críticas por parte de los ultraderechistas a la líder de la formación, Inés Arrimadas. El portavoz de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, acusó a Cs de haberse "rendido, bajado los brazos y entregado" al Gobierno y la portavoz adjunta de la formación, Macarena Olona, también en la misma red social, escribió: "Me duele España".