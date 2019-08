La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha presentado "un documento definitivo" que tanto el PP como Ciudadanos (Cs) deben suscribir si quieren formar Gobierno en la Comunidad de Madrid.

En rueda de prensa, Monasterio ha manifestado que el documento no contiene "nada nuevo" ya que tanto PP como Cs "conocen el contenido", por lo que espera una pronta respuesta afirmativa de los otros dos partidos y la inmediata llamada a una ronda de contactos previa a la convocatoria de un pleno de investidura. "Es una propuesta que ambas partes pueden asumir porque hemos estado hablando con ambos partidos, no es algo que impongamos de forma unilateral. No somos inflexibles, queremos un compromiso con los votantes de Vox y Ayuso y Ignacio Aguado pueden asumirlo verbalmente, algo que es perfectamente válido y así se hizo en Murcia".

La propuesta definitiva de Vox se basa en tres ejes: prosperidad, familia e inmigración. Entre las propuestas de Vox figura la reducción de los impuestos existentes en la Comunidad de Madrid, el desarrollo paulatino de una de las medidas estrella de la formación, el cheque escolar, medidas que aseguren el control de la inmigración ilegal con acciones que garanticen que los Menas –los menores inmigrantes no acompañados– son realmente menores de edad y crear una Consejería de Familia Asuntos Sociales y Natalidad, entre otros puntos.

"Hemos conseguido entre las tres partes, yo creo, llegar a un documento común", ha subrayado Monasterio en la rueda de prensa, que ha aprovechado para enumerar los puntos del texto final, muy similar al de la primera propuesta de "programa único" que hizo Vox hace ya más de un mes, pero que elimina, por ejemplo, la petición de derogación de artículos de las leyes LGTBI.

El visto bueno de Cs al documento es imprescindible para desbloquear la investidura de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. El portavoz de la formación naranja, Ignacio Aguado, ya avanzó que no tendría problema si no era incompatible con relación al acuerdo de 155 medidas que fraguó con el PP para desplegar un gobierno en coalición para la próxima legislatura.

En ese sentido, Monasterio se ha mostrado optimista sobre un acuerdo a tres en la Comunidad de Madrid, De hecho, Vox ha eliminado del documento determinadas exigencias polémicas como derogar algunos artículos de las leyes LTGBI de la Comunidad de Madrid, la mayoría relacionados con el ámbito educativo. También ha señalado Monasterio que Vox no quiere formar parte del nuevo Gobierno regional y que Vox ejercerá durante la legislatura una oposición "férrea".



En caso de ser aceptado dicho documento por la formación naranja, el trámite parlamentario indica que el presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad, convoque una ronda de contactos entre los grupos parlamentarios y posteriormente un pleno de investidura.

Para que la investidura de Ayuso salga adelante necesita el apoyo de los 12 diputados de Vox, dado que la suma de 56 escaños que acumulan el PP (30) y Ciudadanos (26) es insuficiente.