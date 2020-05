Isabel Díaz Ayuso ha abandonado la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en el que se debía decidir si la región está preparada para dejar atrás la fase 0 del desconfinamiento y solicitar al Gobierno central el pase a la siguiente fase, la 1, según ha adelantado el periodista de la cadena Ser, Javier Bañuelos. En pleno debate del Gobierno madrileño sobre una medida tan importante, Ayuso ha decidido dejar la reunión para acudir a un minuto de silencio en un hospital, algo que ya ha hecho varias veces, y posteriormente conceder una entrevista en Telemadrid.

Tras la ausencia de la presidenta, el Consejo de Gobierno decidió posponer su decisión, según anunció a la prensa el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado: "No hemos podido concluir la reunión. La decisión se ha pospuesto porque la presidenta ha tenido que ausentarse", dijo Aguado en un tono bastante seco.

Según informó Aguado en una videoconferencia con periodistas, el Gobierno de la Comunidad de Madrid retomará el debate en las "próximas horas".

Aguado lleva dos días asegurando que la región "está preparada" para pasar de fase y, de hecho, ha asegurado que vería "incomprensible" que el Gobierno de Pedro Sánchez no les dejase. "No podemos esperar más tiempo para abrir y para que recuperemos la normalidad", ha reiterado este mismo lunes.

Por su parte, la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, deslizó a primera hora, en una entrevista en radio, que para poder pasar de fase tendrían que reducir las camas UCI, algo que cree que podrían hacer "en estos días".

En una entrevista en RNE este miércoles por la mañana, la dirigente madrileña no quiso adelantar si el Gobierno regional solicitará entrar en la fase 1 de la desescalada porque todavía tienen que "reducir las UCIS", algo que creen que "en estos días va a ser posible". "Ahora tenemos Consejo de Gobierno y es uno de los temas que vamos a tratar ahí", ha dicho a continuación.

Respecto a si habría que cerrar o no la capital de la autonomía, dado el volumen de gente que vive y trabaja en ella, Ayuso incidió en que no quiere "tener prisa para hacer nada" por que es la primera que ha visto "lo que ha pasado en la Comunidad" aunque ha precisado que sí apuesta por "acabar con esa maraña de pasos y burocracia, que no ayuda en nada, y que es un sinsentido".