Los comuns se erigen como garantía para un gobierno progresista en Catalunya: "No es verdad que haya que repetir elecciones"

Catalunya en Comú ha cerrado este viernes la campaña a las elecciones catalanas en El Prat, un municipio gobernado por un alcalde de este espacio, Lluis Mijoler, y con una trayectoria histórica que lo convierte en un municipio referenciado en la tradición obrera y sindicalista. Desde allí, la candidatura liderada por Jéssica Albiach se ha reivindicado como la única opción que puede conformar, si tiene la fuerza necesaria, un gobierno progresista en el territorio.

Además de Albiach, en el acto han participado la líder de Catalunya en Comú y exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz; el número dos de Sumar a las europeas y dirigente de los comuns, Jaume Asens; el portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun y Mijoler, el alcalde de El Prat.

El mensaje en el cierre de campaña ha sido claro: la candidatura de Comuns Sumar es la única que realmente puede garantizar un gobierno de izquierdas en un escenario, han defendido, en el que el PSC de Salvador Illa busca pactar o, incluso, "sustituir" a Junts, y en el que ERC "no es capaz de desligarse" de la sombra de Carles Puigdemont.

La primera en defender esta posición ha sido Díaz: "Si queréis que vuestro país tenga un gobierno con políticas progresistas, va a depender de que Comuns Sumar tenga mucha fuerza para obligar a tener un Gobierno de coalición progresista", ha defendido, y ha lanzado una pregunta al candidato del PSC: "Señor Illa, ¿usted quiere pactar con Junts, los que aniquilaron los servicios públicos en Catalunya?".

La líder de Sumar ha asegurado que aquellos que agitan la repetición electoral ante un eventual escenario de bloqueo "no están diciendo la verdad", porque en las encuestas la suma de PSC, ERC y Comuns Sumar serviría para conformar un ejecutivo: "No es verdad que haya que repetir las elecciones, es tan sencillo como votar en libertad", ha dicho.

"Nosotras no dudamos, no pactaremos con la derecha"

Díaz ha anunciado que, después de que el grupo de Sumar en el Congreso registrara una iniciativa para derogar de manera íntegra la ley mordaza, en los próximos días registrarían otra norma para acabar con las denominadas Golden Visa, una práctica con la que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, se comprometió a acabar el pasado mes, pero para la que aún no se ha desplegado ninguna iniciativa.

Albiach ha asegurado que "nosotros no dudamos, no pactaremos con la derecha, no pactaremos con Junts ni con Puigdemont; me preocupa enormemente que otros partidos teóricamente progresistas no propongan algo distinto a lo de Junts. Illa no reivindica la figura de Maragall, reivindica la de Jordi Pujol, mientras Pere Aragonés no puede independizarse de Junts", ha explicado.

Colau ha añadido que "no necesitamos a un PSC y a una ERC disputándole el pujolismo a Junts", y ha recordado que "Jéssica Albiach ha dicho claramente que todos los votos de los comuns sólo servirán para un gobierno progresista en Catalunya, nunca para un gobierno de derechas".

Asens ha explicado que hay "dos proyectos en disputa" en estas elecciones: "El del PSC, Junts y ERC, los macroproyectos como el Hard Rock, la Catalunya como marca; y el de los comuns, el de las mujeres valientes como Jéssica Albiach, el de los profesores, el de los agricultores, el de los estudiantes que acampan por Palestina".

La candidatura de Comuns Sumar busca rebelarse contra unas encuestas que apuntan hacia una pérdida de fuelle del proyecto en la recta final de la campaña, en un contexto en el que el PSC aspira a interpelar a buena parte de su electorado. Tras los malos resultados de Galicia y Euskadi, en Sumar esperaban poder cargar pilas en los comicios catalanes y coger impulso de cara a las europeas que se celebran en junio.