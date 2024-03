Los comuns rechazan la última oferta del Govern sobre el Hard Rock y mantienen el no a los presupuestos en Catalunya

El Govern catalán ha hecho una oferta de última hora a los comunes para intentar llegar a un acuerdo en torno al macrocomplejo Hard Rock, el principal escollo de los Presupuestos de la Generalitat, pero los de Jéssica Albiach la han rechazado. El Ejecutivo catalán ha aceptado estudiar una moratoria de los macroproyectos que consumen más de 100 litros de agua por persona y día mientras haya sequía, tal y como recogía una propuesta de resolución de los comuns aprobada por el Parlament catalán. Sin embargo, en esta moratoria no entraría el proyecto del Hard Rock.

En Comú Podem ha subrayado que el propio Govern dice que esa moratoria no afectaría al Hard Rock porque el Camp de Tarragona no está en emergencia por sequía y todavía falta mucho tiempo para poner en marcha el proyecto. "Una moratoria que no es una moratoria. Nada que incomode al PSC, a la Caixa o a los inversores", ha lamentado el portavoz de los comuns, David Cid, a través de la red social X.

El Govern también se había comprometido a modificar los impuestos en los casinos antes de terminar la actual legislatura y hacer un decreto para planificar el juego. Sin embargo, según los comuns, el Govern ya se ha puesto en contacto con los inversores para saber qué fiscalidad estarían dispuestos a aceptar para continuar con el Hard Rock. De este modo, creen que aunque se revirtiera la fiscalidad aprobada en 2014 y volviera a situarse en el 55%, el Hard Rock saldría adelante.

Los comuns insisten en detener el plan director urbanístico del Hard Rock, que, dicen, es una cuestión de voluntad política. "En política no todo es el relato y la comunicación. Son cosas tangibles. ¿Se quiere o no se quiere hacer el Hard Rock? Esta es la pregunta", ha añadido Cid en su

mensaje a las redes sociales. Fuentes de los comuns aseguran que el Govern les ha trasladado que el plan director urbanístico saldrá adelante y que formalizarán la opción de compra.

La votación de las enmiendas a la totalidad está prevista para primera hora de la tarde. Sin embargo, las fuentes de la Generalitat consultadas son poco optimistas teniendo en cuenta cómo han visto la actitud del grupo en las últimas horas.

Todos los escenarios abiertos

Sin nuevos presupuestos para el 2024, en Palau no se descarta ningún escenario. Ya hace días que el Ejecutivo avisa de que, si los comuns tumban las cuentas, "habrá consecuencias", y todo apunta a que ERC podría negarse a aprobar los presupuestos del Estado.

Asimismo, entre las filas de los republicanos –en Palau y en Calabria (sede de ERC)– también aumenta el debate sobre qué hacer en Catalunya. Por un lado, el Govern puede mantener la prórroga presupuestaria e intentar negociar partidas concretas para ampliar las cuentas de 2023, aunque con poco margen.

Asimismo, cada vez hay más voces que estudian el escenario de un adelanto electoral en Catalunya. Varias fuentes de ERC consultadas por Públic sostienen que, de tumbarse los presupuestos, habrá que valorar si vale la pena "aguantar" hasta el final de la legislatura o adelantar las elecciones. En este sentido, ya hay dirigentes que estudian si, en caso de avanzarlas, es mejor acudir a las urnas de inmediato, es decir, antes de las europeas, o esperar en otoño.