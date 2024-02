Un concejal de Movilidad del PP en Castelló acumula 167 multas de aparcamiento y se niega a dimitir

Cristian Ramírez es concejal de Movilidad en el Ayuntamiento de Castelló, gobernado por el Partido Popular. Es el encargado de velar por el respeto de los vecinos a las normas de circulación en la ciudad, aunque no parece que él esté dispuesto a cumplirlas.

La portavoz del grupo municipal PSPV-PSOE, Patricia Puerta, anunció este jueves que habían entregado por registro municipal un escrito para que se investigue si el concejal ha podido acumular de enero de 2023 a enero de 2024 un total de 167 sanciones por infringir las ordenanzas de aparcamiento en la zona azul de la ciudad. Así lo indicaba "una información a la que ha tenido acceso el grupo socialista y que ayer desveló en el pleno el edil socialista Jorge Ribes", señalaban en un comunicado.

Según aseguró Ribes en sesión plenaria, Ramírez habría acumulado presuntamente durante el último año 167 sanciones, de las que solo 33 estarían pagadas a razón de 5,25 euros cada una. "Ello supone que, presuntamente, hay nada menos 134 que no pagó en tiempo y forma, por lo que ya pasan a expediente sancionador por parte del Ayuntamiento", añadía la portavoz socialista.

Denuncia por Protección de Datos

El mismo jueves, el titular de Movilidad respondió con el anuncio de una denuncia contra el PSPV ante la Agencia Española de Protección de Datos por supuesta vulneración de su derecho a la privacidad y a la intimidad. No piensa dimitir, como exigen PSPV y Compromís. Es más, según citan medios locales, el portavoz del Gobierno municipal, Vicent Sales, ha explicado que la alcaldesa, Begoña Carrasco, ha descartado la dimisión del concejal, aunque reconocen que como ejemplo, "no es el mejor".

"Estéticamente no queda bien"

"De alguna manera se lo hemos hecho saber, que tiene que entender cuál es el puesto que ocupa", decía Sales, que asegura que las multas son anteriores a su llegada al cargo. "Estéticamente no queda bien", remarca el portavoz de los populares. "Hay situaciones que uno no puede permitirse ocupando determinados puestos", ha agregado, pero tampoco están dispuestos en su grupo a cesarlo y dar el ejemplo que no encarna el concejal.

PSPV: "Es burlarse del resto de ciudadanos que sí sacan el tique y sí pagan las multas"

"La ciudadanía tiene que saber si un cargo público del ayuntamiento lleva presuntamente aparcando día tras día sin sacar el tique correspondiente en la zona azul y, lo que sería más grave, acumulando multa tras multa, dejando de pagar presuntamente la mayor parte de ellas a las arcas municipales", ha insistido la portavoz socialista. De hecho, el propio Ramírez ha reconocido públicamente que no ha pagado más de una veintena de las sanciones.

Para la portavoz socialista, "solo el hecho de que ayer ya reconociese de forma oficial estas casi 30 multas sin pagar es un escándalo mayúsculo y motivo para que dimita de forma irrevocable".

A esto se añade, dice el grupo socialista, que Ramírez "lleva en el coche la tarjeta verde, que permite a residentes aparcar de forma gratuita en determinadas calles". "El propio Vicent Sales, como hemos leído hoy en algún medio de comunicación, reconoce que esa tarjeta no le daba derecho a aparcar en la calle donde se le ponen las sanciones y, además, que esa tarjeta está caducada. Esto es de vergüenza", ha recalcado Puerta.

La portavoz socialista ha recordado que, además, se está hablando "nada menos que del concejal de Movilidad, el responsable político de que se sancione a los y las castellonenses por infracciones de tráfico". Agrega que "solo el hecho de que haya asumido que sí que existen, al menos, 29 multas es burlarse del resto de ciudadanos y ciudadanas que sí sacan el tique y sí pagan las multas", ha apuntado.

Patricia Puerta ha añadido que el Grupo Municipal Socialista "va a llevar hasta las últimas consecuencias estos hechos", y lo primero que quieren saber es "qué va a hacer el equipo de Gobierno en defensa de los derechos de los vecinos y vecinas, porque hay que saber si el señor Ramírez está o no adeudando dinero al Ayuntamiento de Castelló por las decenas y decenas de sanciones que, presuntamente, no pagó en tiempo y forma por infracciones en la zona azul".