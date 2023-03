Concepción Sáez dimite como vocal del CGPJ ante el bloqueo del organismo

La vocal progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Concepción Sáez dimite ante la situación "insostenible" por el bloqueo del organismo, según ha adelantado eldiario.es y ha podido confirmar Público.

Sáez presentó su dimisión el pasado 13 de marzo en una carta remitida a Rafael Mozo, presidente interino del CGPJ. Según ha podido saber Público, Mozo pidió a Saéz "discreción durante unos días".

La jurista argumentaba en su carta que renuncia tras esperar durante mucho tiempo la renovación del CGPJ. ·Comprenderás que la situación se hace ya insostenible. He confiado en que la renovación de este Consejo se produciría en algún momento de las sucesivas ocasiones en que parecía inminente y, por un excesivo y quizá equivocado sentido de responsabilidad, he venido aguantando el trascurrir de los meses y de los años no sin inquietud ni incomodidad, como bien sabes. En este momento resulta difícil pronosticar cuándo y cómo se resolverá esta larga crisis que tanta deslegitimación está provocando sobre la imagen de nuestro sistema judicial", escribe Sáez.

Saéz añade que ante este "escenario radical y puede que ya irreversible degradación de la institución" considera "inútil" su continuidad en el CGPJ.

Concretamente, Sáez señala que su paciencia se ha agotado ante "la incapacidad de tomar determinadas decisiones en el ejercicio ordinario de las competencias de este órgano al tiempo que se clama por la recuperación de competencias impropias de un Consejo en funciones".

Sáez era vocal del CGPJ desde 2013 a propuesta de Izquierda Unida. Letrada de la administración de Justicia, sopesó presentar su renuncia en 2018 cuando expiraba su mandato como vocal del Gobierno de los jueces, pero descartó la idea ante la falta de apoyo de otros vocales.

De claro signo progresista, Sáez era crítica desde hace tiempo con lo que está ocurriendo en en el CGPJ, bloqueado desde 2018. Poco amiga de declaraciones públicas, en febrero de 2022 acudió al podcast La Base, donde ya fue rotunda al alertar de la "degradación institucional" del CGPJ causada sobre todo por el bloqueo de los vocales conservadores. "Lo que más me preocupa es la degradación institucional que está sufriendo​. Se ha deteriorado muchísimo más de lo que estaba en un principio", dijo entonces. Un argumento que ha vuelto a esgrimir en el momento de su dimisión un año después.

En esa misma entrevista en La Base, Concepción Sáez fue igualmente contundente al afirmar: "No es que el CGPJ esté escorado a la derecha, sino que "el CGPJ es de derechas en su composición"

Carta de dimisión de Concepción Sáez