En el primer Comité Federal del PSOE presencial desde hace más de año y medio que se celebra este sábado, no participan las voces más críticas del partido contra algunas de las decisiones de Pedro Sánchez y, en especial, con la concesión de los indultos a los condenados por el ‘procés’.

Así, según fuentes consultadas, Susana Díaz, que todavía es secretaria general del PSOE de Andalucía, no está presente este sábado al entender que "ya es el espacio de Juan Espadas" y que quiere mantener su palabra de dar un paso atrás.

Tampoco el presidente castellano-manchego, Emiliano García Page, que fue operado este viernes de la mano derecha; ni el presidente de Aragón, Javier Lambán, también con problemas de salud. Ambos siempre fueron las voces más críticas en el PSOE en contra de los indultos y con las concesiones al independentismo.

Así, Sánchez, en principio, tiene un Comité Federal despejado en el que en su intervención inicial para presentar el informe político debe explicar, no obstante, su decisión sobre los indultos o su apoyo a la aprobación de de la ley LGTBI que ha causado gran malestar interno entre las mujeres feministas del partido. Además, también está previsto que intervenga el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, a quien Ferraz quiere mimar y promocionar especialmente tras su victoria en las primarias del PSOE andaluz frente a Susana Díaz.

La ponencia marco tendrá que esperar

En el orden del día del Comité Federal está previsto, también, cerrar todos los preparativos de cara al 40º Congreso Federal del PSOE que se celebrará a mediados de octubre en Valencia.

Así, en la reunión se han de aprobar las bases de convocatoria del Congreso, el orden del día provisional, el calendario y la memoria de gestión de los órganos federales. También está incluida en el orden del día la ponencia marco, pero todavía no está finalizada y no se dará a conocer este sábado. De momento, se están ultimando varios borradores, pero aún no está el documento definitivo.

La Secretaría de Organización, según fuentes consultadas, baraja también proponer al Comité Federal abrir ya el calendario de primarias de cara a la Secretaría General del PSOE de cara al Congreso. Sería sólo un trámite, ya que no se espera más candidato al puesto que Pedro Sánchez.

Y es que el cónclave socialista, el órgano más importante entre congreso y congreso, se espera plácido para Sanchez, aunque es previsible que no falten voces críticas sobre la decisión en torno a los indultos o con la aprobación de la ley LGTBI, dos asuntos que no terminan de ser asumidos por una parte del partido. Pero, de momento y de cara al 40º Congreso Federal, en el PSOE corren las aguas tranquilas.