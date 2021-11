El propio Juan Lobato presentará este viernes el contenido programático del Congreso del Partido Socialista de Madrid (PSM), que se celebrará este fin de semana y que lo ratificará como el nuevo secretario general del partido, tras haber ganado el pasado proceso de primarias frente al alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala.

Lobato está entregado en cuerpo y alma a que el cónclave de los socialistas madrileños salga bien y sea todo un revulsivo para el partido. Se está estudiando la ponencia marco de memoria, estará presente en múltiples actos los tres días y vigilará que no aparezcan contratiempos o divisiones internas. El objetivo del nuevo líder del PSM es intentar que los socialistas madrileños renazcan de sus cenizas tras estar viviendo el momento más crítico desde hace muchos lustros.

El PSM perdió estrepitosamente las elecciones del 4M y, además, dejó de ser la primera fuerza de la izquierda en Madrid en favor de Más Madrid. No tiene ni referente importante en el Ayuntamiento de Madrid tras la dimisión de Pepu Hernández, el último fichaje estrella de la 'factoría' de Ferraz. Y está absolutamente hundido en intención de voto en todas las encuestas que se están publicando, donde no solo no vuelve a ser la segunda fuerza política, sino que baja hasta en porcentaje y representación.

Lobato, desde que ganó las primarias, se ha volcado en montar un Congreso para relanzar al partido. Ha convocado a todos los exsecretarios generales del PSOE madrileño y ha citado a numerosas asociaciones y colectivos de todo tipo de la sociedad civil para "abrir el partido a la sociedad en canal", dice.

Respaldo al máximo nivel

Además, ha querido buscar el respaldo al más alto nivel de Ferraz y de La Moncloa. Será el propio Pedro Sánchez quien abra el Congreso el sábado; y la clausura corresponderá al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; y a la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra.

También ha implicado en el Congreso, en diferentes debates, a miembros del Gobierno relevantes como la ministra de Justicia, Pilar Llop; la ministra Portavoz, Isabel Rodríguez; la ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, o la propia presidenta del partido, Cristina Narbona.

Desde Ferraz, se sabe la importancia de recuperar al PSOE de Madrid no sólo de cara a las próximas elecciones autonómicas o municipales, sino que también se sabe que un gran diferencial de diputados en las generales frente al PP en esta comunidad puede ser clave para condicionar el resultado final de las urnas y quien gobierne en el país.

Conociéndose ya el secretario general, la única duda es quiénes compondrán la Ejecutiva, pero en esta ocasión no se esperan grandes fricciones internas y Lobato tiene claro ya quién será su futuro equipo. El objetivo es buscar la integración y que no vuelvan a surgir nuevas divisiones internas, que ha sido el mal endémico del PSOE de Madrid desde hace décadas.