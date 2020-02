Aunque la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, dijo en rueda de prensa que el partido no quería valorar la delegación designada por el president de la Generalitat, Quim Torra, para la mesa de diálogo sobre el conflicto de Catalunya, en la reunión de la Ejecutiva el propio Pedro Sánchez sí expresó su malestar por los nombres elegidos por la Generalitat.

Según fuentes de la dirección socialista, Sánchez recordó que estos era una negociación entre Gobiernos y que debían ser personas de cada Gobierno las que la protagonizaran, como ha hecho el Ejecutivo central.

Sánchez no avanzó más, pero sí dejó entrever no sólo su malestar, sino el temor de que la actitud de Torra sea querer poner todos los palos en las ruedas posibles para dinamitar la mesa de diálogo. No obstante, la intención de Sánchez, por el momento, es seguir manteniendo la reunión fijada para el próximo miércoles por la tarde en La Moncloa.

Además, en la reunión que apenas duró 40 minutos, Sánchez expresó dos preocupaciones: por las protestas de los agricultores y por cómo marchan las negociaciones sobre el Presupuesto europeo, adelantando que el Consejo de Ministros tomará este mismo martes medidas en relación a los problemas agrícolas.

Reunión de la Comisión Permanente de la Ejecutiva Federal del PSOE, en Madrid. E.P./Ricardo Rubio

En ningún momento Sánchez se refirió a las discrepancias surgidas en el Gobierno en los últimos días, y tampoco ningún miembro de la Ejecutiva preguntó por este asunto. Por el contrario, el líder socialista siguió abogando porque se mantendrá una intensa agenda legislativa que no precisó.

Sánchez apuntó que hay posibilidades de arrebatar al PP la mayoría absoluta en Galicia

También Sánchez arengó a los suyos para implicarse al máximo en las elecciones gallegas y vascas, como va a hacer él mismo, pidiendo la participación de los principales dirigentes partido en las dos campañas electorales. En este sentido, el líder socialista apuntó que ve posibilidades de arrebatar la mayoría absoluta al PP en Galicia y desbancar a Alberto Núñéz Feijóo de la Presidencia de la Xunta.

Sobre las elecciones en Euskadi tomó la palabra en la reunión el exlehendakari Paxti López quien mostró su preocupación por el cambio del candidato en el País Vasco y la deriva radical que está tomando el PP. Según López, en contra de lo que se puede creer, este cambio en el PP vasco a quien más beneficia es a los partidos nacionalistas, aunque no ocultó que el PSE también puede recoger votos tras el giro de los populares.

Asimismo, Cristina Narbona expresó en la rueda de prensa que no era una buena noticia la posición del PP en el País Vasco que, como también se puso de manifiesto en la reunión, viene a confirmar que Pablo Casado ha elegido el camino de ir con la ultraderecha.

El Gobierno confirma su representación

Este lunes, el Gobierno ha anunciado que la portavoz y ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, y el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, integrarán el equipo que se reunirá con la delegación catalana. Asimismo, el Ejecutivo ha confirmado que la reunión se realizará el miércoles a las 16:30 horas en Moncloa.