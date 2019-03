El grupo parlamentario de Ciudadanos ha presentado una proposición no de ley (PNL) en la Comisión de Educación y Deporte del Parlamento de Andalucía en la que reclama al Gobierno autonómico -del que forma parte junto al PP- una reforma en las escuelas para dar cabida a una asignatura llamada ‘Hablar en público: oratoria y debate’. La pretensión de Ciudadanos es que la materia “posea un carácter troncal y obligatorio” de los 6 hasta los 18 años, que "conste en el expediente académico con la misma importancia, puntuación y criterio que el resto de asignaturas, siendo indispensable ser aprobada en el global de las calificaciones para avanzar académicamente", y que la puedan impartir profesores "externos".

Se trata de una asignatura que, al permitir que la den profesores que no han tenido que pasar por unas oposiciones, parece hecha a la medida de la empresa del portavoz adjunto del grupo y senador, Fran Carrillo, que es también precisamente el vicepresidente de la Comisión de Educación y Deporte. Carrillo es el accionista mayoritario de La Fábrica de Discursos SL, una compañía que, según se puede comprobar en su página web, se dedica justamente a eso: a preparar a la gente para hablar en público y a dar cursos de Oratoria. Ciudadanos aseguró a Público que no ha habido "colusión" y que la empresa "no contrata ni contratará con la administración ni con cualquier otro organismo público".

Según la PNL, que firma el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Sergio Romero, el objetivo es que el centro docente elija a los profesores que considere “más adecuados […], sea personal docente interno o externo, para cuya contratación se proveerá de informes pertinentes a la Consejería de Educación y Deporte”, algo que no es posible hoy, porque la Ley de Educación de Andalucía, según las expertas consultadas por Público, solo contempla la contratación de especialistas por parte de la Administración para determinados casos, como algunas especialidades de Formación Profesional. Además, la propuesta, al pretender de este modo tan directo abrir la puerta al sector privado en las escuelas, pone en cuestión también de manera indirecta la capacitación de los docentes de áreas lingüísticas para formar en competencias comunicativas y expresión oral en lengua española.

Unas horas después de que este diario se interesara por la iniciativa, el partido liderado por Albert Rivera, según indicaron fuentes oficiales a Público, decidió retirar la propuesta, que se iba a debatir y votar el próximo lunes en la misma comisión de Educación y Deporte de la que Carrillo es precisamente vicepresidente. Las razones de la marcha atrás, según explicó Ciudadanos a este diario, obedecen a cuestiones de orden estratégico, pero no de fondo, ya que se sigue defendiendo la necesidad de la asignatura: “Se quiere hacer de una forma más amplia a nivel nacional, más completa y consensuada con todos los grupos políticos”, indicó Ciudadanos.

En la exposición de motivos de la proposición, Ciudadanos destaca que la competencia oratoria es "hoy día decisiva en el futuro de los alumnos andaluces". "Nuestro sistema educativo requiere de una formación de calidad, necesaria para facilitar la futura empleabilidad de los alumnos", prosige el texto: "[Hay que tomar medidas] que nos encaminen a un ecosistema educativo preparado para afrontar los diferentes retos que el futuro nos plantea. Y uno de ello es paliar uno de los principales déficits que arrastran nuestros estudiantes: la comunicación, y dentro de ella, la adecuada expresión oral y la capacidad para argumentar ideas propias y debatir desde prismas y posiciones diferentes y a menudo, contrarias a nuestro pensamiento inicial". Ciudadanos agrega que "en el contexto anglosajón y en otros ámbitos educativos, la asignatura 'hablar en público' se ha convertido en una herramienta transversal en el desarrollo formativo del alumnado".

Esta no es la primera PNL que presenta Ciudadanos en esta legislatura, de la que no han transcurrido aún ni dos meses, pero sí se trata de la primera que iba a entrar en el orden del día de la Comisión de Educación y Deporte. Por lo tanto, se podría afirmar que era a la que más prioridad le habían dado en este ámbito sectorial. Toda iniciativa que un grupo plantee y entre en un orden del día se puede retirar hasta justo antes de su votación, según indicaron fuentes parlamentarias. Eso sí, esta formación pierde el cupo, la vez.

La Fábrica de Discursos

Francisco Carrillo es considerado uno de los gurús de Ciudadanos y es socio y accionista mayoritario, según recoge su declaración de bienes, de la empresa La Fábrica de Discursos SL, una compañía que opera desde hace varios años en este sector económico, el de la oratoria, el de la comunicación. La empresa de Carrillo se dedica, según su página web, a la “formación y entrenamiento de empresas y organizaciones que necesitan potenciar su discurso público y corporativo a través de la preparación de sus directivos y portavoces”. También ofrece cursos de oratoria.

Horas antes de que Ciudadanos ordenase la retirada de la PNL, Público había preguntado si Carrillo había participado en la redacción de la proposición. Fuentes oficiales del grupo parlamentario respondieron que no se produjo “colusión de ningún tipo”. “Carrillo ya ha dejado claro en su declaración de bienes (y confirmado por la propia comision del estatuto del diputado) que la empresa de la que es solo mero accionista (es decir, ya no tiene ninguna responsabilidad ni ejecutiva ni administradora), no contrata ni contratará con la administración ni con cualquier otro organismo público”. Ciudadanos agregó que el propio Carrillo “piensa personal y éticamente que no debe haber ningún tipo de intereses personales entre lo privado y lo público. Él siempre lo ha combatido”.

El Parlamento de Andalucía aún no ha resuelto de manera definitiva las incompatibilidades de sus diputados. La Mesa del Parlamento decidió hoy reclamar un informe "más exhaustivo" a la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre este asunto al apreciar algunas "incorrecciones" en el mismo. Carrillo está entre los 17 diputados -uno de Adelante Andalucía, otro del PSOE, dos del PP, cinco de Ciudadanos y ocho de Vox- que han solicitado compatibilizar su escaño con alguna actividad privada. El diputado ha solicitado también que la Cámara le aceptase clases de másteres y postgrados y la publicación de libros. En principio, a la espera de la Mesa, la comisión aprobó la compatibilidad de Carrillo.