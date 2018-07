Pablo Echenique, el secretario de Organización de Podemos, y Jesús Rodríguez y Nacho Molina, secretarios Político y de Organización de Podemos Andalucía, respectivamente, se ven este miércoles en Madrid para ver si encuentran una solución al enredo del nombre con el que la confluencia de Podemos, IU y diversas fuerzas andalucistas y ecologistas acudirán a las próximas autonómicas, que serán como tarde la primavera del año que viene. Teresa Rodríguez quiere, según indicó el propio Molina, “tener la libertad de poder denominar a la propuesta con un nombre inclusivo en el que se sienta cómoda mucha gente que no milita en ninguna de las organizaciones de la confluencia”. Desde la dirección estatal se exige que Podemos ocupe un lugar principal en el nombre de la confluencia.

Molina manifestó en rueda de prensa que le van a pedir a Echenique tener “una marca electoral identificable con un proyecto andaluz” y al mismo tiempo insistió en que en la papeleta “van a estar los nombres de las organizaciones de la confluencia y Podemos estará en un lugar destacado”, como decidieron los inscritos en una consulta: “Somos de Podemos y seguiremos siendo de Podemos”, remachó.

Molina explicó que el nombre con el que Podemos concurrió a las elecciones en otros territorios como Galicia o Catalunya es el resultado de la voluntad de las organizaciones políticas que conformaron esas confluencias, de modo que la intención del partido en Andalucía es “hacerlo exactamente igual” según recoge Europa Press. Y luego deslizó el nombre que quieren utilizar: “Ahora tenemos sobre la mesa una propuesta que se llama Adelante Andalucía, que me atrevo a vaticinar que será el nombre con el que concurriremos, pero será una decisión que tomen todas las organizaciones que conformamos esa confluencia”, añadió.

La dirección de Podemos lleva meses reivindicando que la marca de Podemos debe ir incluida en el nombre de la confluencia, ocupando un papel principal. Sin cerrar puertas al debate, fuentes de la dirección explican a Público que lo que esperan de la reunión de mañana es que, una vez celebradas las primarias andaluzas, "se pueda poner fin a la opacidad y a la falta de información con la que, hasta la fecha, ha actuado la dirección andaluza respecto a los acuerdos concretos de la confluencia en Andalucía". Al no tener la propuesta final sobre el nombre de Rodríguez, la dirección todavía no se ha posicionado sobre qué se acepta o se rechaza. Aunque, como llevan haciéndolo en este tiempo, sí inciden en que más del 90% de la militancia andaluza apoyó la postura que ahora están defendiendo y es que el nombre de Podemos sea identificable.

El encuentro de mañana viene precedido por la tensión que ha creado en las filas andaluzas un correo electrónico que envió Echenique a todos los territorios sobre las directrices a seguir en las confluencias autonómicas y municipales. Unos acuerdos que ya se plasmaron en el documento que hicieron público Podemos, Izquierda Unida y Equo a principios de junio sobre cómo presentarse en las próximas elecciones de 2019.

Desde la dirección estatal, aseguran que el documento de directrices no tiene intención alguna de señalar a Andalucía y que, al contrario, solo trata de servir como herramienta para los territorios y de recapitular las cuestiones que ya han sido aprobadas por el CCE, la ejecutiva y los inscritos de Podemos: "Ha sido muy bien recibido por la inmensa mayoría de los territorios, que encuentran los planteamientos muy sensatos y lo ven como una ayuda".

Molina manifestó en rueda de prensa que en la reunión con Echenique cuentan con abordar el marco jurídico de la confluencia, que plantean como una coalición de partidos; las primarias conjuntas, que ratificarán las listas definitivas a las elecciones y que probablemente se celebren en la segunda quincena de septiembre; y el nombre de la confluencia, en el que garantiza que estará el nombre de Podemos porque “es la base política sobre la que se va a construir esta alternativa, respetando al resto de fuerzas”.

Sobre las primarias conjuntas, aunque se debata este tema, en este tiempo Echenique ya ha avisado que el procedimiento debería ser la celebración de primarias de cada partido, como así ha sido, y, después, la confección de la lista definitiva a raíz de una negociación con los socios de confluencia. Sosteniendo que así se configurarán las papeletas "valorando el peso que aporta cada fuerza".

Molina dejó claro el planteamiento con el que acude la delegación andaluza a la reunión. Así, insistió en que las propuestas políticas que se han generado años atrás en algunos territorios del Estado “tienen un nombre muy concreto que salió de las voluntades de las organizaciones que las han conformado”. Puso como ejemplo los casos de Galicia o Cataluña para defender que Andalucía “tiene todo el derecho a construir su propia identidad en el marco de una propuesta política que contenga a esta organización junto con otras, en el que Podemos tendrá un papel protagonista en todos los ámbitos”.

“Es el momento de construir esos puentes, no vamos a permitir que nadie quiera hacer ninguna voladura controlada, esto no se puede dinamitar con una propuesta que no sea encontrar un punto de acuerdo”, dijo el secretario de Organización de Podemos Andalucía.

Molina apeló también al respaldo que obtuvo la candidatura de Teresa Rodríguez en las primarias, que ganó con el 75% de los votos. “Fue un resultado contundente que ratifica la voluntad de los inscritos de seguir adelante con su propuesta, que gira en torno a generar un espacio político amplio, un sujeto político nuevo, una confluencia de organizaciones, movimientos sociales, partidos y colectivos que suponga a una alternativa del PSOE-A y un blindaje contra las políticas del PP en Andalucía”. El resultado de las primarias aporta así, para Molina, “unas bases sólidas para seguir trabajando en Andalucía, que es donde vamos a ganar las elecciones”.

Molina añadió además que está convencido de que la dirección estatal “quiere que Podemos gane las elecciones en Andalucía, que Teresa Rodríguez sea la nueva presidenta de la Junta y que esa alternativa cuaje”, de modo que espera que impulse la convocatoria de la confluencia en Andalucía y que “no nieguen lo evidente: que el 75 por ciento de los inscritos andaluces han ratificado la propuesta, que es totalmente compatible con los documentos organizativos y políticos y con las consultas que se han venido celebrando durante el año”.

“Esa confluencia tiene que ser mucho más que una sopa de siglas, es un espacio donde cabe mucha gente, a la que hacemos el llamamiento Adelante Andalucía”, agregó Molina, quien confió, por último, en que en la reunión “quede definitivamente disipada cualquier duda en torno a la intención que nos mueve para construir esta alternativa de cambio en Andalucía”.