El debate que se está produciendo en Adelante Andalucía al respecto de la necesidad de tener una voz propia en el Congreso que defienda las ideas y las lógicas propias de la Comunidad fue planteado de manera clara por Ángela Aguilera, una persona muy cercana a la secretaria general de Podemos, Teresa Rodríguez. Aguilera dejó claro que hablaba a título personal. Sin embargo, todo el mundo en la confluencia entendió que lo que decía era compartido por la propia Rodríguez.

Antes de que Aguilera dijese que la marca Adelante Andalucía era la “fórmula idónea” para ir a los comicios del 10N, al estilo de las mareas para que Andalucía tenga voz propia en el Congreso, Izquierda Andalucista, otra de las patas de la coalición, había lanzado un comunicado en el que pedía lo mismo: un grupo propio. Aguilera también manifestó que lo que plantea no es que haya dos papeletas, una de Unidas Podemos y otra de Adelante.

Nadie en Adelante quiere dividir el voto a la izquierda del PSOE en este momento, sin que lo que se plantea es que los debates andaluces resuenen en Madrid con voz y acento propios.

Sin embargo, la otra pata de la confluencia, IU Andalucía no está en esto y mandó parar máquinas en un mensaje difundido por Europa Press. "No es el momento”, dijeron fuentes de la dirección, de poner este debate en marcha”. También descartaron que este debate “lo vaya a afrontar Adelante Andalucía de cara a las próximas elecciones”. "Ángela Aguilera ha dado una opinión personal que no corresponde a la posición de Adelante Andalucía. Este debate no está abierto en el seno de esta organización”, remacharon en IU.

IU en Andalucía no es igual que IU en el resto del Estado. Es una organización establecida con decenas de alcaldes. La confluencia, de hecho, se hizo en la Comunidad de modo horizontal, de igual a igual, por así decirlo. Por lo que su opinión tiene peso real.

Protagonismo en Madrid

El mensaje de Aguilera fue el siguiente: “Es el momento de que nos presentemos como Adelante Andalucía. Esta fórmula ha sido muy positiva desde el punto electoral y es muy importante para plantear una alternativa en Madrid que dé presencia a Andalucía”.

"Andalucía necesita un grupo potente de andaluces representados en Madrid para defender sus intereses", añadió. “Por los resultados y para hacer política con mayúsculas, la mejor fórmula es que Adelante esté en el Congreso. Reclamamos el derecho del pueblo andaluz a tener protagonismo en Madrid”.

Aguilera remachó que esta fórmula para concurrir a las generales sería "desde el diálogo y la negociación" tanto con su propio partido en Madrid como con sus socios de confluencia, mientras ha recalcado que es su opinión personal pero "no es la postura oficial de Podemos Andalucía porque ningún órgano político lo ha manifestado”, según recoge Europa Press.