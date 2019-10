Toni Valero, coordinador de IU en Andalucía y portavoz de Adelante Andalucía -el espacio que comparten su partido y Podemos con otras fuerzas andalucistas en la Comunidad- en sus primeras semanas al frente de su nueva responsabilidad -sustituyó a Antonio Maíllo el pasado 17 de junio- afronta unas elecciones generales y, también, el desembarco en la Comunidad de Más País, el nuevo proyecto nacional del exfundador de Podemos, Íñigo Errejón.

A Valero no le ha gustado la apuesta, sobre todo, según ha manifestado en términos muy duros, por dos razones. Porque "aterriza desde Madrid” y porque “fragmenta en el espacio progresista”.

Después de estas declaraciones, Más País difundió en medios de comunicación andaluces los nombres de la hoy senadora de Adelante Andalucía Esperanza Gómez -nombrada por designación autonómica- como cabeza de lista por Sevilla; de Carmen Lizárraga quien, aunque es de Granada y ha sido diputada por esa provincia, irá ahora por Málaga, y el de Ana Terrón, que lo hará por Granada.

La idea de Más País es presentarse también por Cádiz -en las cuatro provincias en las que se reparten siete o más diputados-, lugar de origen y vida de Teresa Rodríguez, la secretaria general de Podemos en Andalucía y portavoz de Adelante Andalucía, aunque la gente de Errejón aún no ha puesto nombres en circulación. Noelia Vera y Juan Antonio Delgado son los candidatos de Unidas Podemos por esta provincia.

Tanto Gómez, como Lizárraga como Terrón siempre han estado vinculadas a la corriente errejonista en Podemos y todo el mundo en Podemos daba por hecho que si Más País decidía competir en Andalucía, de una o de otra manera, acabarían por colaborar con el proyecto de Errejón, una escisión de Podemos. La decisión de ambas se produjo después de llamadas personales del propio Errejón.

Transfuguismo

Gómez es hoy senadora de Adelante Andalucía, elegida por designación autonómica, lo que motivó que el coordinador general de IU, Toni Valero, la tachase de “tránsfuga” en una entrevista en 7TV y de haber tenido “un comportamiento éticamente reprochable”.

La propia Gómez replicó en declaraciones a Canal Sur TV que su caso sea un “ejemplo de transfuguismo” porque renunciará a su escaño en los próximos días. Gómez aseguró además que su objetivo, “en el medio plazo”, es: “Que todos nos podamos reunir bajo el paraguas de Adelante Andalucía”. "Ojalá hubiéramos tenido una única papeleta pero no ha podido ser”, remachó.

"Alguien es tránsfuga cuando cambia de partido y se queda el escaño, pero yo voy a renunciar en los próximos días aunque ahora no hay Senado y mi fuerza de procedencia, Adelante Andalucía, podrá elegir a otra persona que me sustituya, así que no se produce ningún daño en ese sentido”.

La definición que dio Valero de transfuguismo fue diferente: "Si te presentas a unas elecciones y eres cargo público por un espacio político y en las siguientes elecciones compites en otra lista contra ese espacio, eso es transfuguismo”. "Esto no es cambiar la política, nos recuerda más a viejos tiempos y a otras cosas", agregó Valero.

Llamada a Rodríguez

Gómez agregó que "no es una decisión agradable, ni que a todo el mundo la comparta o le guste, por lo que puedo entender un poco el enfado en estos primeros momentos. Ahora toca mirada larga para trabajar por una fuerza de progreso en Andalucía que permita al final resolver los problemas de la gente y de nuestra tierra".

Gómez aseguró que "por supuesto" había llamado a la coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, antes de hacer pública vía Twitter su decisión de abandonar sus cargos en el Consejo Ciudadano Andaluz para concurrir al 10N con Más País. Gómez añadió que Rodríguez fue "muy respetuosa”. “Me entendió perfectamente y nos despedimos cordialmente", aunque admitió que "habrá que preguntarle a ella" para conocer su opinión, según recoge Europa Press.

La parlamentaria y portavoz adjunta de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, confirmó esta mañana que Gómez había comunicado su baja y que su manera de irse había sido "cuanto menos respetable".

Aguilera consideró "una tragedia y un drama" concurrir a las elecciones del 10N “fragmentados". Aguilera recordó, según recoge Europa Press, que cuando Adelante Andalucía propuso una sola papeleta para las elecciones generales "estaba intentando evitar esto, el drama que se está viviendo con la fragmentación del voto de izquierdas".

"Lo que verdaderamente me da tristeza es que hemos intentado que esa papeleta consiguiera aglutinar a todo el movimiento a la izquierda del PSOE”, dijo Aguilera.