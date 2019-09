Teresa Rodríguez explorará estos días, hasta el domingo, cuando se cierra el plazo, las últimas vías para intentar que en Andalucía no se divida el voto de la izquierda, un escenario que tachó, de suceder finalmente, de “drama”. “Haré el último intento. Una última llamada a la unidad”, dijo la secretaria general de Podemos Andalucía en una rueda de prensa en Jerez.

Para ello, para evitar que la ciudadanía de Sevilla, Málaga y todas aquellas provincias -Granada, tal vez, y Cádiz, más lejos- en las que Más Madrid estudia presentarse, deba decidir qué votar, Rodríguez tiene en mente contactar con todos los actores, incluido el propio Íñigo Errejón, según dijo, con el objetivo de que todo el voto de la izquierda se concentre el próximo 10-N en el “paraguas” de Adelante Andalucía. También tiene la intención de conversar con Pablo Iglesias y Alberto Garzón, según manifestó.

“Es una buena fuerza para resistir, para obtener una buena representación en el Congreso”, dijo Rodríguez. “Hacemos un llamamiento a Más País, a los andalucistas, a IU para tratar de encontrar un acuerdo satisfactorio para que haya una sola lista. En la tarde de hoy y en la mañana de mañana, insistiré para tratar de lograr ese acuerdo. Nadie nos podrá decir que no hicimos todo lo posible para lograr la unidad”, manifestó Rodríguez.

“Queremos una única papeleta. Si no es así, habría dos listas, una de Unidas Podemos y otra de Más Sevilla, Más Málaga, Más Cadiz y los sitios donde los compañeros se presenten. Y eso será un drama”, insistió Rodríguez.

Por el momento, los errejonistas, aquellas personas que en otras ocasiones han estado junto a Errejón en las diferentes batallas en Podemos, y que siguen militando en Podemos Andalucía, de hecho, han optado por Adelante Andalucía, como la mejor opción para competir el 10 de noviembre en la Comunidad. Sin embargo, en el cuartel general de Más Madrid estudian presentarse, como mínimo, por Sevilla y Málaga, y estudian las opciones de Granada y Cádiz.

La prioridad, la unidad

Rodríguez insistió en la propuesta de la Ejecutiva de Podemos Andalucía, de que, tras los comicios, Andalucía tenga un grupo propio en el Congreso, lo que no sucede dese 1979, cuando el Partido Andalucista obtuvo cinco escaños. Y también en que la lista se elabore de acuerdo con las provincias para que los diputados respondan allí donde son elegidos.

Sin embargo, la prioridad en este momento es lograr una sola papeleta que aglutine todo el voto: “No se puede perder ningún voto en Andalucía. No se puede permitir que nuestros hijos nos reprochen que no pusiéramos un gobierno que no fuera negacionista del cambio climático”. “Es lo último que se pierde, la esperanza. Tengo sentido de la responsabilidad. No podemos asumir el riesgo de que gobierne la derecha”, agregó Rodríguez.

La dirigente andaluza puso un ejemplo práctico para ilustrar los riesgos de que haya dos papeletas el próximo 10 de noviembre: la de Unidas Podemos Adelante Andalucía y la de Más País y, por tanto, se fragmente el voto: “Puede provocar que le cedamos escaños a la derecha. En Málaga nos disputamos [las pasadas elecciones] el último diputado con el PP. Puede que esa división del voto le dé un escaño al PP”.

Rodríguez e Iglesias

Rodriguez fue preguntada por sus discrepancias con la estrategia seguida por Iglesias, la de entrar en un Gobierno de coalición con el PSOE. “Tengo opiniones muy distintas a las de Pablo e Íñigo, especialmente sobre la relación con el PSOE. [Yo] tengo una desconfianza histórica hacia el PSOE a la hora de gobernar juntos. Pero hay que evitar que gobiernen las derechas evidentemente. Siempre he pensado que no era buena idea gobernar con el PSOE. No soy partidaria, pero respeto la opinión de mi dirección. Y la culpa [de la repetición electoral] es de Pedro Sánchez”, dijo.

Luego, agregó: “[Pero] quiero poder debatir con mis compañeros qué hacemos en relación con el PSOE. Puede que haya un escenario en que las derechas sumen. O que el PSOE pueda pactar con su derecha, que está deseando”. “Respeto los ámbitos de decisión. [En Andalucía] dijimos desde el primer día de campaña lo que había que hacer, victorias para la gente, negociar un programa. No hace falta opinar lo mismo sobre la táctica concreta, pero sí en configurar una alternativa a las políticas neoliberales en este país”, remachó la dirigente andaluza.

Rodríguez se vio también obligada a desmentir rumores, lo que hizo con toda sencillez y contundencia: “Mi organización es Unidas Podemos. Soy la coordinadora general de Podemos en Andalucía. Nunca estuvo sobre la mesa irme con Íñigo ni presentar una lista frente a Pablo. [La propuesta] siempre ha sido una propuesta de unidad”.