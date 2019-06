El Congreso abre un expediente a un periodista de 'OkDiario' por colarse y grabar en los despachos de Iglesias y Montero

El Congreso ha abierto un expediente de investigación a un periodista de OkDiario por colarse y grabar vídeos presuntamente en los despachos de los diputados Pablo Iglesias e Irene Montero. El trabajador del medio habría accedido sin permiso a las dependencias de los parlamentarios, una zona reservada a los diputados y restringida a los medios de comunicación en la Cámara Baja.

La portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha denunciado estos hechos ante la Policía. Según ha podido saber Público, las autoridades habrían revisado las cámaras situadas en las dependencias de los diputados tras la denuncia interpuesta por Montero, imágenes que demostrarían que el periodista entró y salió varias veces del despacho. En este momento existen dos procedimientos abiertos contra el periodista de OkDiario.

El primer procedimiento lo ha abierto la propia Cámara Baja, que se plantea retirarle la credencial de acceso al Parlamento. El segundo es el que estaría en en manos de las autoridades judiciales, toda vez que los servicios del Congreso han dado traslado de estos hechos a un juzgado. El periodista de OkDiario tiene hasta este viernes para presentar alegaciones.

La portavoz de Unidas Podemos ha confirmado ante los medios de comunicación que ha interpuesto la denuncia contra el periodista de OkDiario. "Estamos muy preocupadas por esta situación. Se han producido tres entradas no autorizadas a despachos de miembros de nuestro grupo confederal, además de grabaciones y publicaciones no autorizadas de las imágenes. Son hechos que pueden constituir delito por lo que hemos puesto la denuncia y hemos pedido amparo a la Presidencia del Congreso. Son hechos que no tienen precedentes en esta Cámara", explicó Montero este mismo martes.

La portavoz no ha querido detallar la respuesta que ha recibido de la Presidencia del Congreso y ha pedido "prudencia", pero sí ha confirmado que hay "un expediente abierto". "No me cabe ninguna duda para que la Presidenta del Congreso, Meritxell Batet, va a trabajar para que las cloacas del Estado no campen a sus anchas por el Congreso y se produzca un esclarecimiento de los hechos y sus consecuencias", insiste Montero.

Los despachos que han sido grabados y publicados por OkDiario han sido los de Iglesias y Montero. Sin embargo, Antena 3 también difundió hace meses imágenes del despacho del secretario primero de la Mesa del Congreso Gerardo Pisarello.